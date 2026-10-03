انتقال ۹ مصدوم تصادف آزادراه همدان - ساوه با اتوبوس‌ آمبولانس به همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی مرکز اورژانس ۱۱۵ و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی همدان اعلام کرد به‌دنبال وقوع حادثه ترافیکی شب گذشته در محور آزادراه همدان ـ ساوه مجروحان ابتدا از سوی تیم‌های امدادی به بیمارستان امام حسن مجتبی(ع) فامنین منتقل و اقدامات اولیه درمانی برای آنان آغاز شد.

با توجه به شدت جراحات وارده و ضرورت دریافت مراقبت‌های فوق‌تخصصی، اتوبوس‌آمبولانس اورژانس ۱۱۵ استان همراه با کادر تخصصی درمان به شهرستان فامنین اعزام شد تا مصدومان را در شرایط پایدار به مرکز ترومای بعثت همدان منتقل کنند.

این عملیات امدادی با هدف تسریع در فرایند انتقال ایمن مراقبت‌های مستمر تنفسی و دارویی در مسیر و جلوگیری از فوت وقت ناشی از اعزام انفرادی آمبولانس‌ها صورت گرفت و هر ۹ مجروح در شرایط ایمن تحویل بخش اورژانس بیمارستان بعثت شدند.

مرکز اورژانس پیش‌بیمارستانی استان همدان با برخورداری از تجهیزات پیشرفته از جمله اتوبوس‌آمبولانس و تیم‌های واکنش سریع توان پاسخگویی ویژه به حوادث پرتلفات جاده‌ای را در سراسر محورهای مواصلاتی استان دارا است.