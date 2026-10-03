آغاز ساخت ۲ مدرسه ۱۲ کلاسه در کنگان و بنک

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان بوشهر ظهر شنبه در این آیین از آغاز عملیات اجرایی دو پروژه آموزشی در شهرستان کنگان خبر داد.

ابراهیم احمدی اظهار کرد: عملیات اجرایی مدرسه ۱۲ کلاسه دخترانه شهید نامدار کنگان با زیربنای ۲ هزار و ۲۰۰ مترمربع آغاز شده است.

وی افزود: همچنین عملیات اجرایی دبیرستان ۱۲ کلاسه شهید سلیمانی در شهر بنک با زیربنای ۲ هزار و ۲۰۰ مترمربع و اعتبار ۱۱۰ میلیارد تومان آغاز شد.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان بوشهر خاطرنشان کرد: امیدواریم با برنامه‌ریزی دقیق و تزریق به‌موقع اعتبارات، این فضاهای آموزشی در کمترین زمان ممکن تکمیل و در اختیار دانش‌آموزان قرار گیرد.

آیین آغاز عملیات اجرایی این دو پروژه با حضور نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی، استاندار بوشهر، رئیس کمیسیون انرژی مجلس، معاون وزیر آموزش و پرورش و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی برگزار شد.