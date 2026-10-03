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۱۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۵۷

عملیات اجرایی پروژه آموزشی شهدای میناب در «دیر» آغاز شد

عملیات اجرایی پروژه آموزشی شهدای میناب در «دیر» آغاز شد

بوشهر- عملیات اجرایی پروژه آموزشی شهدای میناب با سرمایه‌گذاری هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال در دیّر آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در آیینی با حضور علی نیکزاد نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی، ارسلان زارع استاندار بوشهر، حجت‌الاسلام احمدی نماینده شهرستان‌های جنوبی استان بوشهر، فرماندار شهرستان دیّر و مسئولان استانی و محلی، عملیات اجرایی مدرسه ۱۲ کلاسه شهدای میناب در دیّر آغاز شد.

استاندار بوشهر ظهر شنبه در این آیین اظهار کرد: دولت چهاردهم در اجرای طرح نهضت عدالت آموزشی اهتمام ویژه‌ای دارد و در استان بوشهر نیز، اقدامات بسیار خوبی در تکمیل پروژه‌های آموزشی انجام شده و این استان، رتبه ممتاز کشور را در این زمینه کسب کرده است.

وی افزود: امروز با حضور نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی، در شهرستان‌های جنوبی استان، چند پروژه آموزشی به بهره‌برداری می‌رسد و عملیات اجرایی چندین پروژه نیز آغاز می‌شود.

استاندار بوشهر خاطر نشان کرد: با تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام مدرسه‌سازی، سرانه فضای آموزشی در جنوب استان ارتقا می‌یابد.

وی یادآور شد: اکنون عملیات اجرایی هنرستان ۱۲ کلاسه شهدای میناب در شهرستان دیّر با زیربنای ۲ هزار و ۲۰۰ مترمربع و اعتباری بالغ بر ۱۲۰ میلیارد تومان آغاز می‌شود که امیدوارم در موعد مقرر به بهره‌برداری برسد.

کد مطلب 6966516

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