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۱۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۴۳

آغاز عملیات احداث و ترمیم ۳ پل در مسیر روستاهای دیلم

آغاز عملیات احداث و ترمیم ۳ پل در مسیر روستاهای دیلم

بوشهر- عملیات اجرایی احداث یک پل و ترمیم ۲ پل در مسیر روستاهای مظفری شمالی، مظفری جنوبی و گاوزرد شهرستان دیلم با هدف ارتقای ایمنی تردد و رفع مشکلات این محور آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بخشدار مرکزی دیلم، ظهر شنبه در بازدید از روند اجرای این پروژه اظهار کرد: با توجه به تردد قابل توجه در این محور و فرسودگی و تخریب پل‌های موجود، اجرای این طرح در پاسخ به مطالبات مردم و با هدف ارتقای ایمنی مسیر با پیگیری‌های این بخشداری ، فرماندار شهرستان و شرکت بهره‌برداری نفت و گاز گچساران، در دستور کار قرار گرفته است.

حلیمه پسنده افزود: نشست آسفالت در بخش‌هایی از محور و نبود حفاظ مناسب در محدوده پل بالادست دره امیری از دیگر مشکلات این مسیر است که با اجرای عملیات عمرانی، بخشی از این نواقص برطرف خواهد شد.

بخشدار مرکزی دیلم با قدردانی از همکاری شرکت بهره‌برداری نفت و گاز گچساران، بر تسریع در اجرای پروژه و توجه به ایمنی تردد اهالی، به‌ویژه با توجه به احتمال افزایش روان‌آب‌ها در فصل بارندگی تأکید کرد.

کد مطلب 6966400

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    نظرات

    • حسن IR ۰۳:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۳
      0 0
      پاسخ
      درود بر خانم پسنده که واقعا در شهرستان دیلم زحمات بسیاری میکشد

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