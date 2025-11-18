  1. استانها
  2. بوشهر
۲۷ آبان ۱۴۰۴، ۱۶:۵۰

بخشدار دیلم: بازسازی پل مسیر سیاهمکان به گاوزرد و گره در حال اجرا است

بخشدار دیلم: بازسازی پل مسیر سیاهمکان به گاوزرد و گره در حال اجرا است

بوشهر- بخشدار مرکزی دیلم گفت: عملیات بازسازی و بتن‌ریزی پل مسیر سیاهمکان به گاوزرد و گره در این شهرستان در حال اجرا است.

به گزارش خبرنگار مهر، حلیمه پسنده عصر سه شنبه در بازدید از این پروژه اظهار کرد: عملیات بازسازی و بتن‌ریزی پل مسیر روستای سیاهمکان بزرگ به گاوزرد و گره با هدف تأمین دسترسی ایمن برای اهالی منطقه و پیشگیری از خطرات احتمالی، توسط شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران در حال اجرا است.

بخشدار مرکزی شهرستان دیلم ضمن بازدید از روند اجرای این پروژه، بر اهمیت شتاب‌بخشی به عملیات با رعایت کامل استانداردهای فنی تأکید کرد.

وی این اقدام را گامی مؤثر در رفع مشکلات زیرساختی روستاهای مسیر و افزایش ایمنی تردد دانست و از همکاری شوراها، دهیاران و دستگاه‌های اجرایی مرتبط قدردانی کرد.

بر اساس اعلام مجری پروژه، کار بازسازی پل طبق برنامه پیش می‌رود و تا زمان تکمیل به‌طور مستمر اجرا، و تحت نظارت خواهد بود.

کد خبر 6660544

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها