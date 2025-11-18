بخشدار دیلم: بازسازی پل مسیر سیاهمکان به گاوزرد و گره در حال اجرا است

به گزارش خبرنگار مهر، حلیمه پسنده عصر سه شنبه در بازدید از این پروژه اظهار کرد: عملیات بازسازی و بتن‌ریزی پل مسیر روستای سیاهمکان بزرگ به گاوزرد و گره با هدف تأمین دسترسی ایمن برای اهالی منطقه و پیشگیری از خطرات احتمالی، توسط شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران در حال اجرا است.

بخشدار مرکزی شهرستان دیلم ضمن بازدید از روند اجرای این پروژه، بر اهمیت شتاب‌بخشی به عملیات با رعایت کامل استانداردهای فنی تأکید کرد.

وی این اقدام را گامی مؤثر در رفع مشکلات زیرساختی روستاهای مسیر و افزایش ایمنی تردد دانست و از همکاری شوراها، دهیاران و دستگاه‌های اجرایی مرتبط قدردانی کرد.

بر اساس اعلام مجری پروژه، کار بازسازی پل طبق برنامه پیش می‌رود و تا زمان تکمیل به‌طور مستمر اجرا، و تحت نظارت خواهد بود.