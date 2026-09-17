به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با بازدید فرماندار دیلم و بخشدار مرکزی از پروژههای عمرانی روستاهای بخش مرکزی، عملیات اجرایی تبدیل آبنمای جاده روستای خواجهگیر به پل و احداث ۲ پل در مسیر جاده روستای مالشهاب با اعتباری بالغ بر ۵۰ میلیارد ریال آغاز شد.
حلیمه پسنده عصر پنجشنبه در حاشیه این بازدید اظهار کرد: تبدیل آبنمای موجود در جاده روستای خواجهگیر به پل و احداث دو پل در مسیر جاده روستای مالشهاب، از مطالبات سنواتی و چندینساله مردم این دو روستا بوده است.
وی افزود: با پیگیریهای انجامشده و حمایتهای فرماندار شهرستان دیلم و همچنین تأمین اعتبار مورد نیاز، عملیات اجرایی این پروژهها آغاز شده و در حال حاضر عملیات بتنریزی و اجرای مراحل عمرانی در حال انجام است.
بخشدار مرکزی دیلم با اشاره به اهمیت این پروژهها در ارتقای زیرساختهای ارتباطی روستاها گفت: برای اجرای این طرحها ۵۰ میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافته است.
پسنده ادامه داد: اجرای این پلها ضمن پاسخگویی به مطالبات قدیمی مردم روستاهای خواجهگیر و مالشهاب، موجب ارتقای ایمنی مسیر، تسهیل تردد اهالی و بهبود دسترسی روستاییان خواهد شد و میتواند در زمان بارندگی و افزایش حجم روانآبها، از بروز مشکلات و اختلال در تردد جلوگیری کند.
وی همچنین از همکاری و همراهی اداره راهداری و حملونقل جادهای شهرستان دیلم در اجرای این پروژهها قدردانی کرد و گفت: همکاری دستگاههای اجرایی و مجموعههای خدماترسان در پیشبرد پروژههای عمرانی روستاها نقش مؤثری دارد و این تعامل میتواند روند اجرای طرحها و رفع مشکلات زیرساختی مناطق روستایی را تسریع کند.
بخشدار مرکزی دیلم در پایان با تأکید بر استمرار پیگیری مطالبات مردم روستاهای بخش مرکزی خاطرنشان کرد: توسعه و بهسازی زیرساختهای روستایی و رفع مشکلات مسیرهای ارتباطی از اولویتهای مدیریت بخش مرکزی است و تلاش میشود پروژههای مورد نیاز روستاها با جدیت پیگیری و در چارچوب اعتبارات پیشبینیشده اجرا و تکمیل شوند.
در جریان این بازدید، روند اجرای پروژههای عمرانی و زیرساختی روستاهای خواجهگیر و مالشهاب مورد بررسی قرار گرفت.
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