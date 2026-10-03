به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره‌کل پزشکی قانونی استان یزد، تفاهم‌نامه پزشکی قانونی و دانشگاه علوم پزشکی یزد امضا شد. این تفاهم‌نامه با هدف بهره‌گیری از ظرفیت‌های تخصصی و علمی دو مجموعه و ارتقای همکاری‌های مشترک منعقد شد.

بر اساس این تفاهم‌نامه، اداره‌کل پزشکی قانونی استان از ظرفیت‌های آموزشی، کتابخانه‌های تخصصی و زیرساخت‌های دانشگاه علوم پزشکی بهره‌مند می‌شود و امکان استفاده از ظرفیت استادان و متخصصان دانشگاه در حوزه‌های مورد نیاز پزشکی قانونی نیز فراهم خواهد شد.

فریبرز آیتی، مدیرکل پزشکی قانونی استان یزد این تفاهم‌نامه را گامی در جهت تقویت ارتباط میان ظرفیت‌های علمی دانشگاه و نیازهای تخصصی پزشکی قانونی دانست و ابراز امیدواری کرد اجرای آن به ارتقای سطح خدمات تخصصی و پژوهشی در استان منجر شود.