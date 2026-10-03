  1. استانها
  2. یزد
۱۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۲۸

تفاهم‌نامه پزشکی قانونی و دانشگاه علوم پزشکی یزد امضا شد

تفاهم‌نامه پزشکی قانونی و دانشگاه علوم پزشکی یزد امضا شد

یزد- تفاهم‌نامه همکاری اداره‌کل پزشکی قانونی استان یزد و دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی با هدف توسعه همکاری‌های علمی، آموزشی و پژوهشی به امضا رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره‌کل پزشکی قانونی استان یزد، تفاهم‌نامه پزشکی قانونی و دانشگاه علوم پزشکی یزد امضا شد. این تفاهم‌نامه با هدف بهره‌گیری از ظرفیت‌های تخصصی و علمی دو مجموعه و ارتقای همکاری‌های مشترک منعقد شد.

بر اساس این تفاهم‌نامه، اداره‌کل پزشکی قانونی استان از ظرفیت‌های آموزشی، کتابخانه‌های تخصصی و زیرساخت‌های دانشگاه علوم پزشکی بهره‌مند می‌شود و امکان استفاده از ظرفیت استادان و متخصصان دانشگاه در حوزه‌های مورد نیاز پزشکی قانونی نیز فراهم خواهد شد.

فریبرز آیتی، مدیرکل پزشکی قانونی استان یزد این تفاهم‌نامه را گامی در جهت تقویت ارتباط میان ظرفیت‌های علمی دانشگاه و نیازهای تخصصی پزشکی قانونی دانست و ابراز امیدواری کرد اجرای آن به ارتقای سطح خدمات تخصصی و پژوهشی در استان منجر شود.

کد مطلب 6966445

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها