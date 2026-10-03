به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، مسعود شریفی با اشاره به جایگاه معلمان و دانشجومعلمان به عنوان گروه‌های مرجع در حوزه سلامت، گفت: گسترش همکاری با دانشگاه فرهنگیان می‌تواند در توسعه و ترویج آموزش‌های سلامت در جامعه مؤثر باشد.

وی افزود: آموزش کارکنان و دانشجویان، انجام معاینات و غربالگری‌های سلامت و ارائه خدمات مرتبط از محورهای این تفاهم‌نامه است.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد ابراز امیدواری کرد اجرای این تفاهم‌نامه ضمن ارتقای سلامت دانشجویان و کارکنان دانشگاه فرهنگیان، زمینه انتقال آموزه‌های سلامت از سوی دانشجو معلمان به مدارس و جامعه را فراهم کند.