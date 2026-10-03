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۱۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۰۴

تفاهم‌نامه ارتقای سلامت دانشگاه فرهنگیان در یزد امضا شد

تفاهم‌نامه ارتقای سلامت دانشگاه فرهنگیان در یزد امضا شد

یزد- تفاهم‌نامه همکاری مرکز بهداشت استان یزد و دانشگاه فرهنگیان با هدف ارتقای سلامت دانشجویان و کارکنان و توسعه آموزش‌های سلامت در جامعه دانشگاهی امضا شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، مسعود شریفی با اشاره به جایگاه معلمان و دانشجومعلمان به عنوان گروه‌های مرجع در حوزه سلامت، گفت: گسترش همکاری با دانشگاه فرهنگیان می‌تواند در توسعه و ترویج آموزش‌های سلامت در جامعه مؤثر باشد.

وی افزود: آموزش کارکنان و دانشجویان، انجام معاینات و غربالگری‌های سلامت و ارائه خدمات مرتبط از محورهای این تفاهم‌نامه است.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد ابراز امیدواری کرد اجرای این تفاهم‌نامه ضمن ارتقای سلامت دانشجویان و کارکنان دانشگاه فرهنگیان، زمینه انتقال آموزه‌های سلامت از سوی دانشجو معلمان به مدارس و جامعه را فراهم کند.

کد مطلب 6966138

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    نظرات

    • زهرا IR ۱۹:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۱
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      خسته نباشید و خداقوت خدمت شما فعالان خبر و رسانه

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