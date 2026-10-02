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۱۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۱۳

صعود ۳۰۰ پله‌ای دانشگاه علوم پزشکی یزد در رتبه‌بندی تایمز

صعود ۳۰۰ پله‌ای دانشگاه علوم پزشکی یزد در رتبه‌بندی تایمز

یزد- رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد از صعود حدود ۳۰۰ پله‌ای این دانشگاه در رتبه‌بندی جهانی تایمز ۲۰۲۷ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، محمود نوری شادکام اظهار کرد: دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد با ثبت حدود ۳۰۰ پله صعود در رتبه‌بندی جهانی تایمز ۲۰۲۷، بیشترین میزان ارتقای جایگاه را در میان دانشگاه‌های ایرانی حاضر در این رتبه‌بندی به خود اختصاص داده است.

وی افزود: این صعود قابل توجه، جایگاه دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد را در میان دانشگاه‌های ایرانی بهبود بخشیده و نشان‌دهنده تغییر مثبت موقعیت این دانشگاه در ارزیابی‌های بین‌المللی آموزش عالی است.

کد مطلب 6965488

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