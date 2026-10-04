بازسازی سریع واحدهای فولاد و پتروشیمی؛ بخش زیادی به چرخه تولید برگشتند

سید محمد اتابک در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آخرین وضعیت بازسازی صنایع فولاد و پتروشیمی آسیب‌دیده در جنگ، اظهار کرد: در بحث پتروشیمی‌ها و فولاد، با توجه به اینکه نگاه ما به بازسازی‌ها، زنجیره‌ای بود و شرکت‌های زیادی به این مجموعه‌ها وابسته بودند، در روند بازسازی آنها تسریع زیادی صورت گرفته است.

وی افزود: اکنون بخش زیادی از واحدهای پتروشیمی به چرخه تولید بازگشته‌اند و بخش زیادی از واحدهای فولادی نیز مجدداً فعال شده‌اند.

بیشتر کوره‌های ذوب بازسازی شدند

وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: کوره‌های ذوب ما نیز در اکثر موارد بازسازی شده و به مسیر تولید بازگشته‌اند و بخشی از کوره‌های احیا نیز همچنان باقی مانده‌اند که در حال برطرف کردن مسائل و مشکلات مربوط به آنها هستیم.

ورق مورد نیاز خودرو و لوازم خانگی تأمین خواهد شد

اتابک گفت: در تأمین ورق مورد نیاز صنعت خودرو، نباید نگرانی داشته باشیم و در مورد تأمین ورق مورد نیاز صنایع لوازم خانگی نیز جای نگرانی نیست.