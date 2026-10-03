ثبت بیش از ۲۴ هزار تماس با اورژانس قزوین در شهریور

به گزارش خبرگزاری مهر، یوسف اکبری اظهار کرد: در شهریورماه ۱۴۰۵، مرکز ارتباطات اورژانس پیش‌بیمارستانی استان قزوین ۲۴ هزار و ۸۰۶ تماس را ثبت کرد و تیم‌های عملیاتی اورژانس نیز در همین مدت هفت هزار و ۴۷۷ مأموریت انجام دادند.

وی افزود: از مجموع مأموریت‌های انجام‌شده، سه هزار و ۷۴۱ مورد مربوط به اعزام بیماران به مراکز درمانی و یک هزار و ۱۹۹ مورد مربوط به ارائه خدمات درمانی در محل حادثه بوده است.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی استان قزوین ادامه داد: در این مدت یک هزار و ۶۶۳ مأموریت در ارتباط با حوادث ترافیکی و پنج هزار و ۸۱۴ مأموریت نیز مربوط به حوادث غیرترافیکی بوده است.

ثبت ۶۷۸ تماس مزاحم با اورژانس

اکبری با اشاره به اهمیت پاسخگویی سریع مرکز ارتباطات اورژانس گفت: در شهریورماه امسال ۶۷۸ تماس مزاحم تلفنی در سامانه اورژانس ثبت شده است.

وی هشدار داد: تماس‌های مزاحم می‌تواند روند پاسخگویی به درخواست‌های واقعی و حیاتی شهروندان را مختل کند و در شرایط اضطراری، زمان پاسخگویی به افرادی را که نیاز فوری به خدمات اورژانسی دارند تحت تأثیر قرار دهد.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی استان قزوین همچنین درباره حوادث ترافیکی اظهار کرد: طی شهریورماه، ۲۴ نفر در صحنه حوادث و تصادفات جان خود را از دست دادند.

اکبری تأکید کرد: این آمار بار دیگر ضرورت رعایت قوانین و مقررات رانندگی و توجه جدی به اصول ایمنی هنگام تردد در معابر و محورهای مواصلاتی را نشان می‌دهد.

وی در پایان با قدردانی از تلاش شبانه‌روزی نیروهای اورژانس پیش‌بیمارستانی استان قزوین گفت: ارائه خدمات سریع، تخصصی و به‌موقع به شهروندان و ارتقای کیفیت خدمات فوریت‌های پزشکی در سطح استان، همچنان در دستور کار این مجموعه قرار دارد.