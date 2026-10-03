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۱۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۱۲

تیراندازی در مقابل دادگستری مهاباد

تیراندازی در مقابل دادگستری مهاباد

ارومیه- دقایقی پیش حادثه تیراندازی در مقابل ساختمان دادگستری شهرستان مهاباد در پی بروز مشاجره لفظی میان چند زن و با ورود مردی مسلح به سلاح کمری و شلیک گلوله همراه شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دقایقی پیش حادثه تیراندازی در مقابل ساختمان دادگستری شهرستان مهاباد در پی بروز مشاجره لفظی میان چند زن و با ورود مردی مسلح به سلاح کمری و شلیک گلوله همراه شد.

در جریان درگیری لفظی، مردی که یک قبضه سلاح کمری در دست داشت، به سمت زنان نزدیک شد و اقدام به تیراندازی کرد. جزئیات دقیق چگونگی وقوع حادثه و ابعاد آن تاکنون مشخص نشده است

در پی وقوع تیراندازی، نیروهای امدادی، اورژانس و نیروهای امنیتی به‌سرعت در محل حاضر شدند و اقدامات لازم برای رسیدگی به وضعیت حادثه‌دیدگان و برقراری نظم و امنیت را در دستور کار قرار دادند.

خبر تکمیلی اطلاع رسانی می شود.

کد مطلب 6966130

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