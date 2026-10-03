تیراندازی در مقابل دادگستری مهاباد

به گزارش خبرگزاری مهر، دقایقی پیش حادثه تیراندازی در مقابل ساختمان دادگستری شهرستان مهاباد در پی بروز مشاجره لفظی میان چند زن و با ورود مردی مسلح به سلاح کمری و شلیک گلوله همراه شد.

در جریان درگیری لفظی، مردی که یک قبضه سلاح کمری در دست داشت، به سمت زنان نزدیک شد و اقدام به تیراندازی کرد. جزئیات دقیق چگونگی وقوع حادثه و ابعاد آن تاکنون مشخص نشده است

در پی وقوع تیراندازی، نیروهای امدادی، اورژانس و نیروهای امنیتی به‌سرعت در محل حاضر شدند و اقدامات لازم برای رسیدگی به وضعیت حادثه‌دیدگان و برقراری نظم و امنیت را در دستور کار قرار دادند.

خبر تکمیلی اطلاع رسانی می شود.