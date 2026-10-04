مرتضی رحیمی کارگردان فیلم سینمایی «آن دو» در گفتگو با خبرنگار مهر درباره وضعیت اکران و تبلیغات این فیلم گفت: متأسفانه از تبلیغات فیلم راضی نیستم. ما نه بیلبوردی در سطح شهر داریم، نه تبلیغات تلویزیونی مناسبی برای فیلم انجام شده است و نه تبلیغات محیطی قابل‌توجهی داشته‌ایم. حتی در همان سینماهایی که فیلم به‌صورت محدود اکران می‌شود نیز تبلیغات مناسبی نداریم. در مجموع، تبلیغات فیلم بسیار محدود بوده و همین مسئله باعث شده است این اثر در مقایسه با فیلم‌های مشابهی که همزمان در حال اکران هستند، متضرر شود.

وی درباره حمایت نهادها از تولید و اکران فیلم نیز بیان کرد: ۵۳ درصد از مالکیت فیلم متعلق به بنیاد شهید و ۴۷ درصد متعلق به من و آقای سبط احمدی تهیه‌کننده اثر است. حتی در زمان تولید نیز با مشکلات و محدودیت‌های زیادی مواجه بودیم و حمایت مناسبی از سوی نهادهای مرتبط صورت نگرفت. با توجه به اینکه موضوع فیلم درباره شهدای بسیجی است، انتظار داشتیم سازمان بسیج از این اثر حمایت کند، اما چنین حمایتی اتفاق نیفتاد. از سوی دیگر، بنیاد فارابی و اوج نیز حمایتی از فیلم نکردند. ما به نهادهای مختلف مراجعه کردیم، اما در نهایت حمایت قابل‌توجهی انجام نگرفت.

وی ادامه داد: در زمینه تبلیغات تلویزیونی نیز پس از مکاتباتی که با آقای جبلی و آقای جلیلی داشتیم، تیزر فیلم برای چند روز پخش شد، اما این تبلیغات بسیار محدود بود و حتی خود من نیز به‌درستی آن را ندیدم. چهار روز از آغاز پخش گذشته بود که امروز پیگیری کردم و گفتند پخش تیزر به پایان رسیده است. واقعا مشخص نبود این تیزر از کدام شبکه و با چه میزان پوششی پخش شده است.

رحیمی تصریح کرد: گفته می‌شود فیلم‌هایی که همزمان با ما اکران شده‌اند، هر کدام چندین میلیارد تومان برای کمپین تبلیغاتی خود هزینه کرده‌اند؛ برخی ۱۰ - ۱۵ یا حتی ۲۰ میلیارد تومان هزینه کرده اند. طبیعتاً ما چنین امکانی نداشتیم. فیلم ما یک اثر دفاع مقدسی با بودجه‌ای بسیار محدود و در واقع یک کار کم‌هزینه است. برای مقایسه، در همان سالی که ما مشغول ساخت این فیلم بودیم، برخی دوستان برای تولید فیلم‌های دفاع مقدسی خود در سال ۱۴۰۳ حدود ۶۵ تا ۷۰ میلیارد تومان هزینه کردند، در حالی که ما فیلم خود را با حدود ۱۴ تا ۱۵ میلیارد تومان تولید کردیم.

فیلمی درباره خردسال‌ترین شهید دفاع مقدس

وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش درباره شکل‌گیری ایده اولیه فیلم نیز توضیح داد: ایده اولیه ما درباره شهید علی لندی بود؛ نوجوانی که در سال ۱۴۰۰ برای نجات خانواده همسایه وارد آتش شد و در نهایت جان خود را از دست داد. ابتدا قصد داشتیم فیلمی درباره او بسازیم، اما اتفاقاتی رخ داد و دوستان پیشنهاد کردند این موضوع ساخته نشود. در نهایت، بنیاد شهید چهارمحال و بختیاری داستان شهید جعفر خالدی را پیشنهاد کرد؛ شهیدی که از کوچک‌ترین شهدای دفاع مقدس محسوب می‌شود.

رحیمی ادامه داد: از آنجا که خانواده شهید خالدی را می‌شناختم و خودم نیز اهل منطقه بختیاری هستم، کار را آغاز کردیم. حدود یک سال پیگیر بودم تا موافقت بنیاد شهید تهران را برای ساخت فیلم دریافت کردم. سپس آقای سبط احمدی به‌عنوان تهیه‌کننده به پروژه اضافه شد و کار را ادامه دادیم.

وی درباره داستان فیلم گفت: این اثر درباره یکی از کم سن‌وسال ترین شهدای دفاع مقدس و برادرش است. آنها در جریان عملیات رمضان سال ۱۳۶۱ به شهادت رسیدند و گروه تفحص نیز در سال ۱۳۷۸ پیکر آنها را پیدا کرد و به شهر زادگاهشان، لردگان، بازگرداند.

این کارگردان درباره انتخاب بازیگران فیلم و حضور قدرت الله ایزدی (عمو رشید) که بیشتر با نقش‌های کمدی شناخته می‌شود، اظهار کرد: خودم پیشنهاد دادم که در این فیلم یک سنت‌شکنی انجام دهیم و آقای ایزدی معروف به عمو رشید را که مخاطبان بیشتر او را با نقش‌ها و فضاهای طنز می‌شناسند، وارد ژانر دفاع مقدس کنیم. به نظرم این اتفاق می‌توانست جذاب باشد؛ به‌خصوص اینکه فیلم در حوزه کودک و نوجوان ساخته شده و طبیعتاً مخاطب کودک و نوجوان نیز دارد.

وی افزود: قصه فیلم در بخش‌هایی فضای تلخ و غم‌انگیزی دارد و در نهایت نیز به شهادت ختم می‌شود. به همین دلیل تصمیم گرفتیم آقای ایزدی برای چند دقیقه وارد داستان شود و فضای اثر را تا حدی تغییر دهد. هدف این بود که با استفاده از توانایی او در حوزه کمدی، بدون اینکه فضای فیلم از ژانر دفاع مقدس خارج شود، لحظاتی ایجاد کنیم که مخاطب لبخند بزند.

این کارگردان متذکر شد: آقای ایزدی خودش تلاش می‌کرد نقش را کمدی‌تر و پررنگ‌تر اجرا کند، اما من سعی کردم این موضوع را کنترل کنم و به او گفتم که در اینجا دیگر «رشید» نیستید و باید متناسب با فضای دفاع مقدس بازی کنید. در نهایت تلاش کردیم رگه‌های طنز و ویژگی‌های کمدی شخصیت حفظ شود، اما این مسئله کنترل‌شده باشد. خوشبختانه همکاری خوبی شکل گرفت و تا جایی که فیلم دیده شده، مخاطبان نیز از این بخش استقبال کرده‌اند.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا در حال حاضر مشغول ساخت اثر جدیدی است، گفت: در حال حاضر مشغول نگارش یک سریال برای تلویزیون هستیم که حدود دو تا سه سال است درگیر آن هستیم. متأسفانه هنوز به نتیجه نهایی نرسیده‌ایم و همچنان مشغول بازنویسی فیلمنامه هستیم. همچنین به‌تازگی درخواست پروانه ساخت یک پروژه جدید را ارائه کرده‌ام و اگر شرایط فراهم شود و بتوانیم بودجه لازم را تأمین کنیم، امیدوارم این پروژه نیز ساخته شود.

اگر درباره یک فرمانده بزرگ فیلم ساخته بودم، بیشتر توجه می‌کردند

این کارگردان درباره شرایط اکران فیلم و میزان حمایت از آن گفت: تمام سختی‌هایی که در این سه، چهار سال برای ساخت و رساندن فیلم به مرحله اکران متحمل شدم، یک طرف و اینکه حالا در مرحله‌ای که باید ثمره این تلاش دیده شود، همکاری لازم صورت نمی‌گیرد، طرف دیگر. به نظرم این غم‌انگیزترین بخش ماجراست. اگر فیلمی درباره یک سردار شناخته‌شده ساخته شود، طبیعتاً نام آن سردار و مسئولیت و سوابقش می‌تواند باعث شود توجه بیشتری به فیلم جلب شود، اما وقتی درباره یک سرباز گمنام و یک بسیجی داوطلب فیلم ساخته می‌شود، متأسفانه نهادهای مختلف کمتر پشت کار قرار می‌گیرند.

رحیمی در پایان اظهار کرد: حتی انتظار ما از مردم استان‌های لرنشین و به‌خصوص لرهای بختیاری نیز بیشتر بود، اما متأسفانه در بسیاری از این مناطق یا سینما نداریم یا تعداد سالن‌ها بسیار محدود است و سینما رفتن نیز در سبد خانوارها به‌عنوان یک گزینه جدی وجود ندارد. با این حال امیدوارم ما توانسته باشیم رسالت خود را در قبال این شهدا و این داستان انجام دهیم و مخاطبان نیز از نتیجه کار راضی باشند.

فیلم «آن دو» قصه ای متفاوت از دوران جنگ تحمیلی را با محوریت پسر بچه ای ۱۲ ساله به نام ظفر به تصویر می کشد که از عشایر لردگان است و زندگی و جهان کودکانه او به‌زودی با حوادث جنگ ایران و عراق پیوند می خورد ... . لوکیشن‌های فیلم «آن‌ دو» در شهر لردگان در استان چهارمحال و بختیاری، آبادان و شهرک سینمایی دفاع مقدس بوده است.

فریبا کوثری، علیرام نورایی، قدرت الله ایزدی، مالک حدپور سراج، آوا دارویت، اسرافیل علمداری، محمدرضا ژاله، کامران دهقان، داراب آقاسی زاده، سلیمه رنگزن، مژگان محمودیان، مرجان علوی، کبری گودرزی، سعید محمودی، بهروز کردزنگنه، حبیب تاجمیری، پوریا ریحانی اصل، حاتم میرزایی، مهران پورمهدی، مهران هادی، سیاوش معمارزاده، درسا طهماسبی، مصطفی حسنی، روح الله خالدی، محمدرضا عالیور، امیرمحمد فتاحی، علی گودرزی، زیبا موسوی، بابک محمودی و امیررضا فرامرزی و ... در این فیلم بازی دارند.