دوست داشتم از قالب همیشگی آقا رشید فاصله بگیرم؛ ارادت به چارلی چاپلین

قدرت الله ایزدی بازیگر فیلم سینمایی «آن دو» در گفتگو با خبرنگار مهر درباره حضورش در این پروژه گفت: آقای مرتضی رحیمی، کارگردان خوب و خوش‌فکر این کار، از من برای حضور در این فیلم دعوت کردند. ایشان از قبل می‌دانستند که من در کنار کارهای کمدی، دغدغه‌های دیگری هم در بازیگری دارم و می‌توانم از قالب همیشگی‌ام خارج شوم. وقتی با من صحبت کردند و فضای کار را توضیح دادند، با کمال میل پذیرفتم.

وی تاکید کرد: من سال‌هاست که با کاراکتر آقا رشید زندگی کرده‌ام و مردم هم من را با خنده و شوخی می‌شناسند. اما وقتی فیلمنامه «آن دو» را که یک درام جنگی است خواندم، دیدم فضای قصه چقدر متفاوت است. داستان فیلم حول محور ظفر خالدی یکی از خردسال‌ترین رزمنده‌های دفاع مقدس می‌چرخد و بسیار تأثیرگذار است. شکسته شدن آن کلیشه کمدی و تجربه یک فضای کاملاً جدی و حسی در میدان جنگ، همان چالشی بود که من را برای حضور در این فیلم به شدت جذب کرد.

این بازیگر سینما و تلویزیون درباره چالش‌های ایفای نقش جدی توضیح داد: من در این فیلم نقش رزمنده‌ای به نام سید اصغر را بازی می‌کنم. بزرگترین چالش من این بود که باید از آن خنده‌ها، بداهه‌گویی‌ها و حرکات همیشگی «رشید» کاملاً فاصله می‌گرفتم. وقتی شما سال‌ها یک قالب طنز را در ذهن مردم جا انداخته‌اید، خیلی سخت است که در یک فیلم جنگی اسلحه به دست بگیرید و مخاطب شما را در یک موقعیت پرالتهاب و جدی باور کند. برای نزدیک شدن به سید اصغر، سعی کردم تمام آن تجربه‌هایی که از دوران جنگ به خاطر داشتم، به کار بگیرم تا این نقش کاملاً واقعی و به دور از اغراق دربیاید.

وی درباره بازخورد مخاطبان عنوان کرد: خیلی‌ها اوایل تعجب می‌کردند و می‌گفتند؛ «مگر می‌شود قدرت‌الله ایزدی در یک فیلم جنگی بازی کند و ما نخندیم؟» اما وقتی کار را دیدند، ارتباط حسی خیلی خوبی با شخصیت برقرار کردند. همین که مردم عزیز دیدند من می‌توانم از فضای طنز فاصله بگیرم و در یک نقش جدی هم با احساساتشان همراه شوم، برایم یک دنیا ارزش داشت.

ایزدی با اشاره به اینکه در دنیای بازیگری همیشه به چارلی چاپلین ارادت خاصی داشته است، تاکید کرد: معتقدم هنرمند باید بتواند هم خنده بر لب مخاطب بیاورد و هم او را به فکر وادار کند و احساساتش را قلقلک دهد. اما برای ایفای نقش سید اصغر، الگوی من خودِ آن رزمنده‌ها و مردانی بودند که در آن دوران زندگی کردند. من خودم سال‌ها معلم بوده‌ام و آن روزها دانش‌آموزانی داشتم که با سن کم راهی جبهه می‌شدند؛ حس و حال همان فرزندان پاک و بی‌ادعا، بهترین الگو برای من در این فیلم بود.

این بازیگر در پایان درباره پروژه های جدیدیش گفت: اخیراً با تئاتر کمدی انتقادی «طلای‌ رشید» در اصفهان روی صحنه می روم و به لطف دخترم که مدیریت برنامه‌های من را برعهده دارد، توانستیم شب‌های شیرین و پرنشاطی را برای همشهریان اصفهانی و دیگر عزیزانی که از شهرهای مختلف برای تماشای نمایش آمده بودند، رقم بزنیم. در حال حاضر هم مشغول بررسی چند پیشنهاد جدید هستیم. نیتم همیشه این است کاری را انتخاب کنم که شرمنده این مردم مهربان نشوم؛ چه با طنز دل‌هایشان را شاد کنم، چه در یک کار جدی حرف خوبی برای گفتن داشته باشم.