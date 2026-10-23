  1. استانها
  2. خوزستان
۱ آبان ۱۴۰۵، ۱۹:۳۰

فیلم «آن دو» روایتی از جوان‌ترین شهید دفاع مقدس اکران شد

فیلم «آن دو» روایتی از جوان‌ترین شهید دفاع مقدس اکران شد

اهواز - فیلم سینمایی «آن دو» که روایتگر زندگی شهید ظفر خالدی، خردسال‌ترین شهید رزمنده دفاع مقدس و برادرش است، اکران شد.

به گزارش خبرنگار مهر، اکران فیلم سینمایی «آن دو» با حضور عوامل و کارگردان این اثر به همت دبیرخانه اکران مردمی عمار خوزستان و مجموعه مساجد فعال خوزستان در سینما بهمن اهواز با استقبال پرشور مخاطبان برگزار شد.

مرتضی رحیمی، نویسنده و کارگردان فیلم سینمایی «آن دو»، با اشاره به موضوع این اثر گفت: این فیلم روایتگر زندگی شهید ظفر خالدی، خردسال‌ترین شهید رزمنده دفاع مقدس و برادر آن شهید خدارحم خالدی است که در عملیات رمضان سال ۱۳۶۱ و در آغوش یکدیگر به شهادت رسیدند. پیکر این دو شهید، ۱۷ سال تفحص، شناسایی شد.

رحیمی با تأکید بر ضرورت پرداختن به زندگی شهدای گمنام و کمترشناخته‌شده افزود: روایت زندگی دو برادر از چهارمحال‌وبختیاری به خوزستان می‌آیند و در کنار یکدیگر به شهادت می‌رسند، می‌تواند الگویی برای نوجوانان و جوانان امروز و زمینه‌ای برای ترویج مفاهیمی همچون ایثار، وطن‌دوستی و دفاع از خانواده و میهن باشد.

رحیمی با تأکید بر ضرورت توجه به این اثر سینمایی اظهار کرد: انتظار دارم مدیران استان‌های خوزستان و چهارمحال‌وبختیاری این فیلم را ببینند چراکه داستان از قوم بختیاری آغاز می‌شود و به دل جامعه عرب خوزستان می‌رود و درباره اقوام مختلف استان خوزستان است.

این فیلم می‌تواند مورد توجه مخاطبان، به‌ویژه نوجوانان، قرار بگیرد.

امیررضا فرامرزی بازیگر نقش شهید ظفر خالدی نیز با اشاره به علاقه خود به این نقش گفت: شهید ظفر خالدی نشان داد که غیرت به سن‌وسال نیست بلکه در توانایی دفاع از خانواده، ناموس و وطن معنا پیدا می‌

کند.

کد مطلب 6987313

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها