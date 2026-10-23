به گزارش خبرنگار مهر، اکران فیلم سینمایی «آن دو» با حضور عوامل و کارگردان این اثر به همت دبیرخانه اکران مردمی عمار خوزستان و مجموعه مساجد فعال خوزستان در سینما بهمن اهواز با استقبال پرشور مخاطبان برگزار شد.

مرتضی رحیمی، نویسنده و کارگردان فیلم سینمایی «آن دو»، با اشاره به موضوع این اثر گفت: این فیلم روایتگر زندگی شهید ظفر خالدی، خردسال‌ترین شهید رزمنده دفاع مقدس و برادر آن شهید خدارحم خالدی است که در عملیات رمضان سال ۱۳۶۱ و در آغوش یکدیگر به شهادت رسیدند. پیکر این دو شهید، ۱۷ سال تفحص، شناسایی شد.

رحیمی با تأکید بر ضرورت پرداختن به زندگی شهدای گمنام و کمترشناخته‌شده افزود: روایت زندگی دو برادر از چهارمحال‌وبختیاری به خوزستان می‌آیند و در کنار یکدیگر به شهادت می‌رسند، می‌تواند الگویی برای نوجوانان و جوانان امروز و زمینه‌ای برای ترویج مفاهیمی همچون ایثار، وطن‌دوستی و دفاع از خانواده و میهن باشد.

رحیمی با تأکید بر ضرورت توجه به این اثر سینمایی اظهار کرد: انتظار دارم مدیران استان‌های خوزستان و چهارمحال‌وبختیاری این فیلم را ببینند چراکه داستان از قوم بختیاری آغاز می‌شود و به دل جامعه عرب خوزستان می‌رود و درباره اقوام مختلف استان خوزستان است.

این فیلم می‌تواند مورد توجه مخاطبان، به‌ویژه نوجوانان، قرار بگیرد.

امیررضا فرامرزی بازیگر نقش شهید ظفر خالدی نیز با اشاره به علاقه خود به این نقش گفت: شهید ظفر خالدی نشان داد که غیرت به سن‌وسال نیست بلکه در توانایی دفاع از خانواده، ناموس و وطن معنا پیدا می‌

کند.