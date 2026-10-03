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۱۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۲۷

نخستین معاون اقتصادی مجمع جهانی قلم منصوب شد

نخستین معاون اقتصادی مجمع جهانی قلم منصوب شد

مجمع جهانی قلم در راستای تحقق استقلال اندیشگی، نخستین معاون اقتصادی خود را منصوب کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مجید صفاتاج بنیانگذار و موسس مجمع جهانی قلم، طی حکمی رسمی محمد سلگی را به سمت اولین معاون اقتصادی و توسعه منابع مالی مجمع جهانی قلم منصوب کرد.

انتخاب محمد سلگی به عنوان نخستین معاون اقتصادی و توسعه منابع مالی مجمع جهانی قلم، گامی استراتژیک در راستای ایجاد یک شبکه منسجم اقتصادی در سطوح داخلی و بین‌المللی است. این اقدام با هدف تقویت بنیان‌های مالی و پشتیبانی از فعالیت‌های فرهنگی و پژوهشی در سطح جهان صورت گرفته است. مأموریت اصلی این معاونت، ایجاد زیرساخت‌های اقتصادی لازم جهت حمایت از نویسندگان، شاعران، پژوهشگران و اندیشمندان در سراسر جهان و تسهیل فرآیند تأسیس دفاتر بین‌المللی و گسترش انتشار آثار اهل قلم در عرصه‌های جهانی است.

محمد سلگی، که از این پس مسئولیت معاونت اقتصادی و توسعه منابع مالی مجمع جهانی قلم را بر عهده دارند، دارای بیش از دو دهه تجربه در مدیریت‌های کلان اقتصادی در حوزه های داخلی و بین‌المللی هستند. ایشان تاکنون سمت‌های ارزشمندی از جمله معاونت اجرایی هلدینگ احرار، قائم‌مقام مدیرعامل هلدینگ سرمایه‌گذاری ملاصدرا و نیز مشاورت اقتصادی در سطوح کشوری و ریاست‌جمهوری را در کارنامه خود دارند.

معاونت اقتصادی مجمع جهانی قلم، طبق اساسنامه، ساختاری گسترده شامل ۵ مدیریت و ۱۰ کمیته تخصصی است که وظیفه ایجاد زیرساخت‌های مالی و توسعه شبکه اقتصادی داخلی و بین المللی مجمع را بر عهده دارند.

کد مطلب 6966530
زهرا اسكندری

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