نخستین معاون اقتصادی مجمع جهانی قلم منصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر، مجید صفاتاج بنیانگذار و موسس مجمع جهانی قلم، طی حکمی رسمی محمد سلگی را به سمت اولین معاون اقتصادی و توسعه منابع مالی مجمع جهانی قلم منصوب کرد.

انتخاب محمد سلگی به عنوان نخستین معاون اقتصادی و توسعه منابع مالی مجمع جهانی قلم، گامی استراتژیک در راستای ایجاد یک شبکه منسجم اقتصادی در سطوح داخلی و بین‌المللی است. این اقدام با هدف تقویت بنیان‌های مالی و پشتیبانی از فعالیت‌های فرهنگی و پژوهشی در سطح جهان صورت گرفته است. مأموریت اصلی این معاونت، ایجاد زیرساخت‌های اقتصادی لازم جهت حمایت از نویسندگان، شاعران، پژوهشگران و اندیشمندان در سراسر جهان و تسهیل فرآیند تأسیس دفاتر بین‌المللی و گسترش انتشار آثار اهل قلم در عرصه‌های جهانی است.

محمد سلگی، که از این پس مسئولیت معاونت اقتصادی و توسعه منابع مالی مجمع جهانی قلم را بر عهده دارند، دارای بیش از دو دهه تجربه در مدیریت‌های کلان اقتصادی در حوزه های داخلی و بین‌المللی هستند. ایشان تاکنون سمت‌های ارزشمندی از جمله معاونت اجرایی هلدینگ احرار، قائم‌مقام مدیرعامل هلدینگ سرمایه‌گذاری ملاصدرا و نیز مشاورت اقتصادی در سطوح کشوری و ریاست‌جمهوری را در کارنامه خود دارند.

معاونت اقتصادی مجمع جهانی قلم، طبق اساسنامه، ساختاری گسترده شامل ۵ مدیریت و ۱۰ کمیته تخصصی است که وظیفه ایجاد زیرساخت‌های مالی و توسعه شبکه اقتصادی داخلی و بین المللی مجمع را بر عهده دارند.