به گزارش خبرنگار مهر، «زنگ میناب» در شماره بعدی خود به سراغ دو نویسنده دیگر از حوزه ادبیات داستانی رفته است؛ نویسندگانی که برای نوجوانان و آگاه‌سازی آن‌ها دست به قلم برده و داستان‌های ماجراجویانه تألیف کرده‌اند. در این شماره با سیدمیثم موسویان، نویسنده آثاری همچون «مدرسه شبانه»، «بی نام پدر» و «شب شغال» و طاهره مشایخ، نویسنده کتاب‌های «سلفی با خرابکار»، «سلفی با میرزا» و «مأموریت فلامینگوها» درباره اهمیت شناخت دشمن توسط نوجوانان و معرفی چند کتاب مرتبط، گفت‌وگو کرده‌ایم.

سیدمیثم موسویان در این گفت‌وگو، کتاب‌های «پرونده زمین‌گیر» نوشته امید نصرالهی، «دختر جنگ» نوشته لعیا اعتمادی، «پاک‌کن جادویی» نوشته زهرا اخلاقی و «سردار ایرانی» از آثار خود را برای مطالعه در زمینه دشمن‌شناسی به کودکان و نوجوانان معرفی کرد.

او درباره دلایل پیشنهاد این آثار و وجه تمایز آن‌ها نسبت به آثار مرتبط در این حوزه گفت: این کتاب‌ها ویژگی‌های اختصاصی خود و یک ویژگی مشترک باهم دارند. ویژگی مشترک همه، جذابیت و هیجان این آثار است که کودک و نوجوان را با خود همراه می‌کند. درباره ویژگی‌های اختصاصی نیز باید بگویم مثلا در «پرونده زمین‌گیر»، طنز و بررسی ریشه‌ها، خصوصیت این کتاب است. صمیمیت و آشنایی با دنیای آوارگی و افزایش تاب‌آوری از خصوصیات کتاب «دختر جنگ» است و جذابیت فانتزی از خصوصیت «پاک‌کن جادویی» است. خصوصیت کتاب «سردار ایرانی» هم آشنایی مقدماتی با مفاهیم فلسفی به همراه طنز و هیجان است و البته نقش حاج‌قاسم در جنگ با اسرائیل.

این نویسنده در پاسخ به این سؤال که «چرا جنایت مدرسه شجره طیبه در میناب، با هیچ توجیه نظامی و سیاسی قابل چشم‌پوشی نیست و مردم به‌ویژه نوجوانان و جوانان باید دشمن‌شناس باشند؟» بیان کرد: قتل هر کودک در هر فرهنگی تابو است. حمله به معصومی که هیچ وسیله دفاعی ندارد و با ما در جنگی هم شرکت نکرده، جنایت است. در واقع قتل پیکره‌ای از معصومیت، به پیکره و جرثومه‌ای از قساوت و فساد و زبونی نیاز دارد. البته دشمن همین را می‌خواهد که در ابتدای جنگ به ما بگوید من همان جرثومه فساد و قساوتم، پس بترس؛ اما نمی‌فهمد که ما با فرهنگ عاشورا بزرگ شده‌ایم و انتهای این نبرد، پاکی و فساد را مدام مرور می‌کنیم.

این جنایت تا ابد محکوم است

طاهره مشایخ نیز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به این سؤال که «چرا جنایت مدرسه شجره طیبه در میناب، با هیچ توجیه نظامی و سیاسی قابل چشم‌پوشی نیست و مردم به‌ویژه نوجوانان و جوانان باید دشمن‌شناس باشند؟» گفت: در مورد جنایت بسیار هولناک مدرسه «شجره طیبه» باید بگویم که هیچ توجیه سیاسی و نظامی وجود ندارد و اگر کمی شرافت، انسانیت و اخلاق در وجودمان باشد به‌راحتی می‌توانیم بگوییم که چنین جنایتی به‌هیچ‌وجه بخشودنی نیست و ما تا ابد باید به فکر انتقام از کسانی که این جنایت را مرتکب شده‌اند، باشیم؛ چون بچه‌هایی که در این مدرسه و در اولین روز جنگ کشته و شهید شدند، بچه‌های معصومی بودند.

او در این‌باره افزود: سازمان‌های جهانی در تعاریف و مفاهیم کودک، گاهی اوقات تا سن ۱۵، ۱۶ سالگی را هم کودک محسوب می‌کنند. بنابراین بچه‌های میناب که در بازه سنی اول تا پنجم ابتدایی بودند، براساس ساده‌ترین تعاریف سازمان‌های بین‌المللی نیز کودک محسوب می‌شدند: کودکانی معصوم. پس دیگر اصلا جای هیچ توجیه نظامی و سیاسی وجود ندارد و این جنایت تا ابد محکوم است. اما اگر ما بخواهیم کمی تخصصی فکر کنیم و در این زمینه دشمن‌شناسی داشته باشیم باید بگویم که همیشه آب و خاکِ ایران، مورد تهاجم دشمن بوده است که دلایل مختلفی دارد از جمله، موقعیت جغرافیایی خاص آن. ما اطلاعات مفید در این زمینه را می‌توانیم از طریق کتاب‌ها، داستان‌ها و رمان‌ها در اختیار نوجوانان قرار دهیم.

این نویسنده به معرفی آثاری در این زمینه پرداخت و کتابی برای شناخت تاریخ ایران به نوجوانان معرفی کرد: کتاب «سلفی با میرزا» که تألیف خودم است، به صد سال گذشته ایران برمی‌گردد و درباره میرزا کوچک است و اتفاقاتی که در آن زمان افتاده است. البته این کتاب به تجاوزی که در جنگ جهانی اول به ایران می‌شود و نفوذی که خارجی‌ها در ایران می‌خواستند داشته باشند نیز می‌پردازد. نوجوان با این کتاب می‌تواند ایران را بشناسد و با بخشی از تاریخ سرزمینش آشنا شود.

او افزود: اگر نوجوانان بخواهند درباره آمریکا و اروپا و استعمارشان و دشمنی آن‌ها با ملت‌های جهان اطلاعاتی به دست آورند، مجموعه کتاب «سرگذشت استعمار» را پیشنهاد می‌کنم. این کتاب‌ها که نوشته مهدی میرکیایی است، به‌طور خیلی روان و ساده و البته در بخشی هم به‌شکل داستانی، استعمار و کارهایی را که در این زمینه در کشورهای مختلف انجام شده، برای نوجوانان بیان می‌کنند که واقعا هم جذاب و خواندنی هستند.

مشایخ در پایان، در مورد اسرائیل و دشمنی آن‌ها با مردم فلسطین و مردم مسلمان نیز کتابی معرفی کرد و گفت: کتاب‌هایی مثل «ارض موعود» که تألیف نویسنده ایرانی، حوریه مشهدی‌ابراهیم است و کتاب «یک تکه زمین کوچک» اثر الیزابت لرد را پیشنهاد می‌کنم. البته قطعا کتاب‌های دیگری هم وجود دارد که با مطالعه آن‌ها می‌توانیم این دشمن ذلیل را بهتر بشناسیم که برای اینکه به منافع خودش برسد، یک مدرسه ابتدایی را مورد تهاجم قرار می‌دهد و ۱۶۸ دانش‌آموز را به شهادت می‌رساند.