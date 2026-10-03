تأکید استاندار آذربایجان شرقی بر تسریع احداث بیمارستان جایگزین ۲۹ بهمن

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام سرمست روز شنبه در نشست با مدیران تأمین اجتماعی استان ضمن بررسی مسائل و مشکلات بیمارستان ۲۹ بهمن تبریز، بر ضرورت آغاز پروژه احداث بیمارستان جایگزین فعلی با هدف توسعه ظرفیت و خدمات این بیمارستان تأکید کرد و افزود: احداث بیمارستان جایگزین ۲۹ بهمن یکی از ضروریات حوزه بهداشت و درمان استان است و می‌بایست آغاز عملیات اجرایی آن پیگیری شود.

وی با تأکید بر توسعه خدمات درمانی سازمان تامین اجتماعی در آذربایجان شرقی، اظهار کرد: همه دستگاه‌های اجرایی استان باید کمک کنند تا این پروژه در کمترین زمان به نتیجه برسد.

سرمست در ادامه گفت: از مدیریت درمان تأمین اجتماعی استان می‌خواهم نسبت به اخذ مجوزهای لازم و تأمین منابع مالی پروژه احداث بیمارستان جدید ۲۹ بهمن اقدام کند.

استاندار آذربایجان شرقی در پایان این نشست، از معاون هماهنگی امور عمرانی خود خواست این پروژه را با اولویت پیگیری کرده و گزارش پیشرفت آن را ارائه کند.