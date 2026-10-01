به گزارش خبرنگار مهر، بهرام سرمست عصر پنجشنبه در مراسم گرامیداشت روز صنعت و معدن آذربایجان‌شرقی با اشاره به شرایط دشوار حاکم بر بخش تولید اظهار کرد: واحدهای تولیدی در شرایطی به فعالیت خود ادامه می‌دهند که تحریم‌ها و محدودیت‌های دریایی، هوایی و جاده‌ای، مبادلات مالی، انتقال فناوری، تأمین تجهیزات و حضور در بازارهای بین‌المللی را با دشواری‌های جدی مواجه کرده است.

وی افزود: در چنین شرایطی، حفظ زنجیره تأمین و استمرار تولید در کف کارخانه، اقدامی ارزشمند است و ادامه فعالیت واحدهای تولیدی در شرایط عدم قطعیت، نیازمند حمایت و همراهی همه دستگاه‌هاست.

استاندار آذربایجان‌شرقی با تأکید بر مسئولیت دستگاه‌های اجرایی در حمایت از تولید گفت: دستگاه‌ها باید ضمن کاهش هزینه‌ها و رفع موانع، برای کاهش عدم قطعیت‌ها و ایجاد ثبات و پیش‌بینی‌پذیری در فضای تولید تلاش کنند.

سرمست تصریح کرد: در شرایط بحرانی نباید اجازه دهیم خطوط تولید متوقف شوند، چرا که توقف تولید می‌تواند آسیب‌های جدی به واحدهای صنعتی و نیروی کار وارد کند. خط قرمز ما تعطیلی کارخانه و بیکاری کارگر در استان است و این موضوع را به دستگاه‌های اجرایی نیز تأکید کرده‌ایم.

وی با بیان اینکه دولت در کنار بخش خصوصی قرار دارد، ادامه داد: سیاست استان حمایت از کارآفرینان، سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی و فراهم کردن شرایط لازم برای استمرار فعالیت آنهاست.

ضرورت تکمیل زنجیره ارزش معدن

استاندار آذربایجان‌شرقی همچنین بر اتخاذ سیاست‌های فعالانه در حوزه معدن تأکید کرد و گفت: در بخش معدن نباید صرفاً به اکتشاف و بهره‌برداری توجه شود، بلکه تکمیل زنجیره ارزش، اشتغال‌آفرینی و اجرای طرح‌های توسعه‌ای نیز باید در دستور کار قرار گیرد.

وی افزود: باید ظرفیت‌های بالقوه استان را به ظرفیت‌های بالفعل تبدیل کنیم و افزایش بهره‌وری، توسعه فناوری و استفاده بهینه از منابع را در سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌های اجرایی مورد توجه قرار دهیم.

سرمست تأمین انرژی پایدار و سرمایه در گردش را از دیگر الزامات استمرار تولید دانست و اظهار کرد: نباید اجازه دهیم اختلال در تأمین انرژی، فعالیت واحدهای صنعتی را تحت تأثیر قرار دهد و حتی در شرایطی که از مصارف خانگی و اداری کاسته می‌شود، پایداری انرژی واحدهای تولیدی باید مورد توجه باشد.

وی توسعه انرژی خورشیدی را از سیاست‌های دولت عنوان کرد و گفت: گسترش انرژی‌های تجدیدپذیر می‌تواند به تأمین پایدار انرژی بخش تولید کمک کند و استان نیز این موضوع را با جدیت دنبال خواهد کرد.

تأمین مالی تولید با روش‌های نوین

استاندار آذربایجان‌شرقی درباره تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی نیز گفت: نباید تأمین مالی را صرفاً به منابع بانکی محدود کنیم. هرچند در تعامل با بانک‌ها برای جذب منابع مورد نیاز استان تلاش شده است، اما کارآفرینان و سرمایه‌گذاران باید از روش‌های نوین تأمین مالی و ظرفیت‌های بازار سرمایه و بورس کالا نیز استفاده کنند.

سرمست توسعه تجارت با کشورهای همسایه را از دیگر محورهای سیاست اقتصادی استان برشمرد و افزود: سیاست استان بر گسترش مبادلات مرزی، شناسایی بازارهای هدف در کشورهای پیرامونی و توسعه تجارت با کشورهای همسایه استوار است.

وی ادامه داد: باید از ظرفیت مرزهای آذربایجان‌شرقی برای تقویت تولید و صادرات استفاده کنیم و زمینه حضور فعال‌تر واحدهای تولیدی استان در بازارهای کشورهای پیرامونی را فراهم کنیم.

استاندار آذربایجان‌شرقی با اشاره به شرایط جنگی و تحریم‌های موجود اظهار کرد: یکی از شاخص‌های مهم در این شرایط، توان کشور برای ایستادگی در برابر مجموعه‌ای از تحریم‌ها و مشکلات بود و همراهی مردم، نیروهای مسلح، تولیدکنندگان، کارآفرینان و سایر اقشار جامعه در این زمینه اهمیت داشت.

سرمست خاطرنشان کرد: برای استمرار این وضعیت باید همه عوامل در کنار یکدیگر قرار گیرند و تفویض اختیارات، همراهی تولیدکنندگان و کارآفرینان و ظرفیت‌های موجود در استان به استمرار فعالیت‌های اقتصادی کمک می‌کند.

وی در پایان با اشاره به استفاده آذربایجان‌شرقی از اختیارات تفویض‌شده از سوی دولت گفت: استان از ظرفیت‌های ایجادشده و همچنین ظرفیت شورای تأمین برای تسهیل واردات کالاهای اساسی، مواد اولیه، تجهیزات و قطعات مورد نیاز واحدهای تولیدی استفاده کرده است تا فعالیت واحدها استمرار داشته باشد و چرخ تولید متوقف نشود.