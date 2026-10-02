تأکید استاندار آذربایجان شرقی بر پیوند علم پزشکی با اخلاق و انسانیت

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام سرمست عصر جمعه در آیین بزرگداشت مرحوم دکتر سعید پناهی و مرحوم دکتر جواد بلورچیان، از پزشکان پیشکسوت استان که در سازمان نظام پزشکی تبریز برگزار شد، اظهار کرد: علم، اخلاق و خدمت به انسان و انسانیت سه ارزش ماندگار در حرفه پزشکی هستند.

وی با بیان اینکه علم زمانی ارزشمند است که در خدمت انسان باشد، گفت: پزشکی امروز با تحولات بزرگی از جمله هوش مصنوعی، پزشکی دقیق و فناوری‌های نوین تشخیصی و درمانی مواجه است، اما در میان همه این تحولات، مفهوم اعتماد همچنان ثابت مانده و سرمایه اصلی نظام سلامت و خدمتگزاری به انسان است.

استاندار آذربایجان شرقی ادامه داد: پیش از تجهیزات و فناوری‌های نوین، اعتماد مردم به جامعه پزشکی یک سرمایه ارزشمند است و این اعتماد زمانی می‌تواند پایدار و ماندگار باشد که با اخلاق حرفه‌ای و مسئولیت اجتماعی پیوند بخورد.

ماندگاری استادان در تربیت نسل‌های بعد

سرمست با اشاره به جایگاه علمی و حرفه‌ای مرحوم دکتر سعید پناهی و مرحوم دکتر جواد بلورچیان گفت: امروز علاوه بر پاسداشت علم، دانایی و تخصص، از عالمانی تجلیل می‌کنیم که به اخلاق حرفه‌ای و مسئولیت اجتماعی خود آگاه بودند.

وی افزود: فراتر از تعداد مقالات و عناوین علمی، باید به انسان‌هایی توجه کنیم که این استادان تربیت کرده‌اند و با آموزش و ایفای مسئولیت‌های حرفه‌ای، سرمایه انسانی ارزشمندی برای جامعه به یادگار گذاشته‌اند.

استاندار آذربایجان شرقی تصریح کرد: استاد ماندگار کسی است که پس از پایان دوره خدمت خود نیز از طریق شاگردان و دانشجویانش به جامعه خدمت کند و این دو پزشک پیشکسوت چنین فضیلتی داشتند و چنین نقشی را در جامعه پزشکی استان ایفا کردند.

تکریم نخبگان با تربیت نسل جدید

سرمست با اشاره به ظرفیت علمی و پزشکی آذربایجان شرقی اظهار کرد: این استان در کنار ظرفیت‌های صنعتی و اقتصادی، از یک سرمایه علمی و پزشکی بزرگ برخوردار است و نمونه‌هایی از این مفاخر را می‌توان در میان چهره‌های پزشکی و علمی استان مشاهده کرد.

وی ادامه داد: وظیفه ما تنها افتخار به بزرگان و گذشته خود نیست، بلکه باید زمینه‌ای فراهم کنیم تا نسل جدید پزشکان نیز از استادان و پژوهشگران پیشکسوت بیاموزند، از آنها الگو بگیرند و با پژوهش، مرزهای دانش را توسعه دهند.

استاندار آذربایجان شرقی تأکید کرد: تکریم واقعی نخبگان فقط برگزاری آیین بزرگداشت نیست، بلکه فراهم کردن شرایط ظهور نسل بعدی و ادامه راه این بزرگان است.

سرمست همچنین از سازمان نظام پزشکی خواست در کنار بزرگداشت پزشکان فقید، از پزشکان و استادان پیشکسوتی که همچنان در قید حیات هستند نیز تجلیل کند.

اخلاق، بخش جدایی‌ناپذیر حرفه پزشکی

استاندار آذربایجان شرقی با تأکید بر اهمیت اخلاق در حرفه پزشکی گفت: در کنار علم و تخصص پزشکی، آنچه برای بیمار اهمیت زیادی دارد، احساسی است که در سخت‌ترین و دردناک‌ترین شرایط بیماری و زمانی که خود را به پزشک می‌سپارد، تجربه می‌کند.

سرمست بیان کرد: پزشکی بدون علم ناتوان است، علم بدون اخلاق خطرناک است و پزشکی بدون انسانیت از فلسفه وجودی خود فاصله می‌گیرد.

وی در پایان با قدردانی از سازمان نظام پزشکی استان برای برگزاری این آیین گفت: امیدواریم نام و میراث علمی این بزرگان نه فقط در مراسم‌ها، بلکه در کلاس‌های درس دانشگاه‌ها، مراکز علمی و درمانی، پژوهش‌ها و رفتار حرفه‌ای نسل آینده جامعه پزشکی تداوم پیدا کند.