تأمین مالی جمعی در فرابورس به مرز ۱۹ همت رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بورس و اوراق بهادار، محمدعلی شیرازی، مدیرعامل فرابورس ایران، با اشاره به رشد تأمین مالی جمعی اظهار کرد: در شش‌ماهه نخست امسال ۷۵۰ طرح از طریق این روش تأمین مالی شده که نسبت به ۳۳۷ طرح در مدت مشابه سال ۱۴۰۴، رشد ۱۲۳ درصدی داشته است.

وی افزود: برای نخستین‌بار از زمان راه‌اندازی این ابزار، در نیمه نخست امسال حجم تأمین مالی جمعی از طریق فرابورس از پذیره‌نویسی اوراق شرکتی پیشی گرفته است.

شیرازی گفت: تأمین مالی جمعی در شش ماه نخست امسال ۵۱ درصد از کل تأمین مالی شرکت‌ها از طریق بدهی در فرابورس را به خود اختصاص داده است؛ در حالی که این سهم در سال ۱۴۰۰ کمتر از یک درصد بود.

مدیرعامل فرابورس ایران ادامه داد: سهم تأمین مالی جمعی از مجموع اوراق شرکتی در بورس و فرابورس نیز از ۴ درصد در سال ۱۴۰۰ به بیش از ۳۲ درصد در سال جاری رسیده است.

سرعت تأمین مالی از عوامل رشد تأمین مالی جمعی

وی درباره عوامل افزایش استفاده از تأمین مالی جمعی اظهار کرد: افزایش سرعت فرآیند تأمین مالی به دلیل حذف بخشی از بروکراسی‌های موجود در روش‌های دیگر و همچنین تأمین مالی مستقیم از نقدینگی موجود در بازار سرمایه، از عوامل افزایش استقبال از این روش است.

شیرازی افزود: توسعه زیرساخت‌های تأمین مالی جمعی و پذیرش ابزارهای نوین تأمین مالی در فضای تورمی اقتصاد ایران نیز از دیگر عواملی است که به رشد این روش در سال‌های اخیر کمک کرده است.