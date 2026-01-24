به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک پارسیان، بر اساس بررسی‌های انجام شده توسط حسابرس مستقل و تحت نظر بورس اوراق بهادار و ارزیابی مولفه‌های اصل حاکمیت شرکتی شامل هیات مدیره و هیات عامل، مجمع عمومی صاحبان سهام، پاسخگویی و افشای اطلاعات و گزارشگری پایداری، بانک پارسیان توانست با کسب امتیاز ۹۸.۳۶ از ۱۰۰ ، جایگاه نخست را در میان موسسات اعتباری بورسی و فرابورسی از آن خود کند.

در این رتبه بندی که در راستای رعایت قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران و ضوابط مقرر در ماده ۲ و ۱۱ دستورالعمل امتیازدهی به ناشران اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران انجام شده، امتیاز حاکمیت شرکتی ناشران پذیرفته شده در بورس مطابق ضوابط مقرر در دستورالعمل حاکمیت شرکتی محاسبه شده است.

شایان ذکر است، ارتقای قابل توجه این امتیاز و دستیابی به رتبه نخست مربوط به سال مالی ۱۴۰۳، حاصل رهنمودها و حمایت‌های هیأت‌مدیره و نمایانگر تعهد بانک پارسیان به شفافیت در راهبری، پاسخگویی و رعایت اصول حاکمیت شرکتی است.

بانک پارسیان با تأکید بر تداوم رویکرد حاکمیت شرکتی مطلوب، شفافیت، پاسخگویی و انضباط نهادی، ارتقای مستمر این حوزه و دستیابی به سطوح بالای بلوغ حاکمیت شرکتی را یکی از ارکان اصلی برنامه‌های راهبردی خود دانسته و آن را در راستای تحقق منافع پایدار سهام‌داران، پایداری بلندمدت و رشد پایدار دنبال می‌کند.

در این رتبه بندی فهرست ۳۵۷ ناشر بورسی مشمول رعایت ضوابط دستورالعمل حاکمیت شرکتی بر مبنای اطلاعات منتشر شده در سامانه جامع اطلاع رسانی ناشران و پرسشنامه ارسال شده از سوی حسابرس و بازرس قانونی محاسبه و در راستای رعایت بند ۱۵ ماده ۱ دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس در دسترس عموم قرار گرفته است.