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۴ بهمن ۱۴۰۴، ۱۴:۰۰

براساس رتبه‌بندی سازمان بورس اوراق بهادار؛

بانک پارسیان در صدر فهرست بانک‌ها قرار گرفت

بانک پارسیان در صدر فهرست بانک‌ها قرار گرفت

بانک پارسیان بر اساس رتبه‌بندی سازمان بورس اوراق بهادار در رعایت ضوابط دستورالعمل حاکمیت شرکتی ناشران ثبت شده، در صدر فهرست بانک‌ها قرار گرفت و حائز رتبه نخست شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک پارسیان، بر اساس بررسی‌های انجام شده توسط حسابرس مستقل و تحت نظر بورس اوراق بهادار و ارزیابی مولفه‌های اصل حاکمیت شرکتی شامل هیات مدیره و هیات عامل، مجمع عمومی صاحبان سهام، پاسخگویی و افشای اطلاعات و گزارشگری پایداری، بانک پارسیان توانست با کسب امتیاز ۹۸.۳۶ از ۱۰۰ ، جایگاه نخست را در میان موسسات اعتباری بورسی و فرابورسی از آن خود کند.

در این رتبه بندی که در راستای رعایت قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران و ضوابط مقرر در ماده ۲ و ۱۱ دستورالعمل امتیازدهی به ناشران اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران انجام شده، امتیاز حاکمیت شرکتی ناشران پذیرفته شده در بورس مطابق ضوابط مقرر در دستورالعمل حاکمیت شرکتی محاسبه شده است.

شایان ذکر است، ارتقای قابل توجه این امتیاز و دستیابی به رتبه نخست مربوط به سال مالی ۱۴۰۳، حاصل رهنمودها و حمایت‌های هیأت‌مدیره و نمایانگر تعهد بانک پارسیان به شفافیت در راهبری، پاسخگویی و رعایت اصول حاکمیت شرکتی است.

بانک پارسیان با تأکید بر تداوم رویکرد حاکمیت شرکتی مطلوب، شفافیت، پاسخگویی و انضباط نهادی، ارتقای مستمر این حوزه و دستیابی به سطوح بالای بلوغ حاکمیت شرکتی را یکی از ارکان اصلی برنامه‌های راهبردی خود دانسته و آن را در راستای تحقق منافع پایدار سهام‌داران، پایداری بلندمدت و رشد پایدار دنبال می‌کند.

در این رتبه بندی فهرست ۳۵۷ ناشر بورسی مشمول رعایت ضوابط دستورالعمل حاکمیت شرکتی بر مبنای اطلاعات منتشر شده در سامانه جامع اطلاع رسانی ناشران و پرسشنامه ارسال شده از سوی حسابرس و بازرس قانونی محاسبه و در راستای رعایت بند ۱۵ ماده ۱ دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس در دسترس عموم قرار گرفته است.

کد مطلب 6730011

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