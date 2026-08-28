تامین مالی ۳,۷۳۴ همتی دولت از بورس طی ۲ سال

به گزارش خبرگزاری مهر، گزارش مدیریت پژوهش سازمان بورس و اوراق بهادار حاکی از آن است ارزش تجهیز و تامین منابع مالی از طریق بازار سرمایه در سال نخست فعالیت دولت چهاردهم ۱,۹۵۳ همت و در سال دوم ۱,۷۸۱ همت بوده است.

به این ترتیب در طول ۲ سال فعالیت دولت چهاردهم در مجموع ۳,۷۳۴ همت منابع از طریق بازار سرمایه تأمین و تجهیز شده است که ۱.۰۶۵ همت آن از روش سرمایه‌ای (به‌جز تجدیدارزیابی)، ۸۸۳ همت آن از طریق تجدید ارزیابی، ۱,۷۵۰ همت آن از طریق انتشار انواع اوراق بدهی و ۳۷ همت آن از طریق تأمین مالی جمعی بوده است.

از مجموع ۱,۷۵۰ همت انتشار اوراق بدهی سهم دولت و شهرداری‌ها ۱,۵۳۴ همت بوده درحالی‌که حدود ۶۳۰ همت اوراق دولت و شهرداری‌ها نیز در این دوره سررسید شده است. سهم ناشران غیردولتی نیز از انتشار اوراق بدهی در دوره اشاره شده ۲۱۵ همت بوده است.

این گزارش حاکی است بدون احتساب افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی که به‌دلیل ضرورت خروج شرکت‌های بزرگ از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت رقم قابل توجهی بوده است، عملکرد تجهیز و تأمین مالی از طریق بازار سرمایه در سال نخست فعالیت دولت چهاردهم ۱,۱۳۶ همت بوده که با ۵۱ درصد رشد به ۱,۷۱۵ همت در سال دوم فعالیت این دولت افزایش یافته است.

آمارها گویای این واقعیت است که در ۲ سال اخیر اتکاء دولت به تامین نیاز مالی خود از طریق بازار سرمایه افزایش پیدا کرده که در مقایسه با روش‌های گذشته روشی غیرتورمی محسوب می‌شود.