ارائه ۹۱۲۷ خدمت سلامت در کهگیلویه وبویراحمد؛گسترش خدمات در مناطق محروم

به گزارش خبرنگار مهر، یدالله رحمانی عصر شنبه در دیدار با مشاور بازرسی بنیاد علوی کشور، ضمن قدردانی از اقدامات این بنیاد در حوزه‌های بهداشت، اشتغال، آموزش و پروژه‌های زیربنایی، بر ضرورت گسترش خدمات پزشکی و دندانپزشکی در مناطق محروم تأکید کرد.

وی با اشاره به عملکرد حوزه سلامت بنیاد علوی گفت: از آبان‌ماه سال ۱۴۰۲ تاکنون، سه هزار و ۹۷۷ نفر در قالب برنامه سلامت بنیاد علوی ویزیت شده‌اند و همچنین پنج هزار و ۱۵۰ نفر از خدمات دندانپزشکی بهره‌مند شده‌اند. به گفته وی، در سال جاری نیز ۱۸۹ نفر از خدمات بهداشت دهان و دندان استفاده کرده‌اند.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه بخشی از مناطق استان همچنان از این خدمات سهم کمتری داشته‌اند، افزود: مردم مناطق محروم شهرستان‌های باشت، چرام و مارگون تاکنون بهره کافی از خدمات سلامت نداشته‌اند و لازم است این روند اصلاح شود.

وی با تأکید بر نقش هماهنگی دستگاه‌های اجرایی در بهبود وضعیت خدمات‌رسانی، تصریح کرد: همکاری دانشگاه علوم پزشکی استان با بنیاد علوی باید تقویت شود تا زمینه دسترسی آسان‌تر مردم مناطق کمتر برخوردار به خدمات پزشکی و درمانی فراهم شود.

رحمانی در ادامه به اقدامات اقتصادی بنیاد علوی در استان نیز اشاره کرد و گفت: از سال ۱۴۰۲ تاکنون، سه هزار و ۸۷۰ طرح اشتغال‌زایی با اعتباری بیش از ۵۶۷ میلیارد تومان اجرا شده است. همچنین در سال جاری یک هزار و ۴۰۱ طرح با اعتباری بالغ بر ۱۰۱ میلیارد تومان به بهره‌برداری رسیده که نقش مهمی در ایجاد فرصت‌های شغلی و بهبود معیشت مردم داشته است.

وی با اشاره به اینکه با وجود این اقدامات، آنچه بیش از پیش مورد تأکید قرار دارد، ضرورت توزیع عادلانه خدمات و تمرکز ویژه بر مناطق کمتر برخوردار است، اضافه کرد: این مناطق همچنان برای دسترسی به خدمات پایه سلامت با چالش‌هایی روبه‌رو هستند و تحقق عدالت در سلامت، نیازمند استمرار و هدفمند شدن این حمایت‌ها است.