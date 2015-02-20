به گزارش خبرنگار مهر، حسین حسنی صبح جمعه در نشست با وزیر بهداشت، استاندار بوشهر و مسئولان علوم پزشکی استان اظهار داشت: اقدامات درمانی بسیار خوبی در استان بوشهر به صورت رایگان ارائه شده است و افراد زیادی از این خدمات بهره‌مند شدند.

وی خدمات رسانی به مناطق محروم را به عنوان هدف اعزام کاروان نوآوران سلامت به این مناطق عنوان کرد و بیان داشت: اعزام کاروان نوآوران سلامت به مناطق محروم مشارکت‌های دیگر پزشکان را نیز جلب می‌کند.

رئیس بنیاد خیریه نوآوران سلامت کشور با اشاره به ارائه خدمات چشم پزشکی و دندانپزشکی نوآوران سلامت در ۱۷ استان کشور، تصریح کرد: کاروان بنیاد خیریه نوآوران سلامت کشور در منطقه لاور ساحلی دشتی در استان بوشهر به مدت سه ماه مستقر است.

وی با بیان اینکه پنج‌هزارمین عمل آب مروارید چشم، توسط وزیر بهداشت امروز در استان بوشهر انجام می‌شود، افزود: تاکنون ۳۱۸ عمل چشم‌پزشکی توسط تیم‌های چشم‌پزشکی به صورت رایگان انجام شده است.

حسنی تصریح کرد: کاروان نوآوران سلامت کشور تاکنون به هشت هزار و ۲۰۰ بیمار شامل چهار هزار و ۴۰۰ نفر در بخش چشم‌پزشکی و سه هزار و ۸۰۰ نفر در حوزه دندان‌پزشکی خدمات‌های کرده است و تا ۱۴ اسفند در بوشهر مستقر است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر نیز در این نشست خاطرنشان ساخت: در سه ماه گذشته چهار هزار و ۴۰۰ نفر ویزیت چشم‌پزشکی شدند که ۳۲۰ عمل جراحی نیز به صورت رایگان انجام شد.

علیرضا رئیسی به کمبود چشم‌پزشک در استان بوشهر اشاره کرد و افزود: کاروان نوآوران سلامت دارای چهار بخش بینایی سنجی، چشم پزشکی، دندانپزشکی و پشتیبانی است که خدمات بسیار خوبی در استان ارائه شد.