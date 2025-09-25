ارائه خدمات درمانی رایگان به ۶ هزار نفر در اردوی جهادی سلامت سنندج

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار سنندج پیش از ظهر پنجشنبه باحضور در محل برگزاری اردوی جهادی سلامت بنیاد علوی، از نزدیک در جریان روند خدمات بهداشتی و درمانی ارائهشده به اقشار کمبرخوردار قرار گرفت.
این اردوی جهادی با مشارکت بنیاد علوی و حمایت مالی ۵ میلیارد ریالی شرکت نفت در قالب مسئولیت اجتماعی، با هدف ارائه خدمات سلامت به اقشار نیازمند و فاقد پوشش حمایتی، برگزار شده است.
در قالب این طرح، بیش از ۸۵۰ نیروی جهادی و کادر درمانی در حوزههای متنوعی چون بهداشت عمومی، سلامت زنان، دندانپزشکی، چشمپزشکی و سایر خدمات تخصصی، به صورت رایگان به مردم خدمترسانی میکنند.
فرماندار سنندج در حاشیه این بازدید، با تقدیر از تلاشهای صورتگرفته، بر لزوم استمرار چنین اقدامات جهادی در مناطق کمتر توسعهیافته تأکید کرد و گفت: این گونه حرکتهای مردمی نشان میدهد با همافزایی میان نهادهای دولتی، مردمی و بخش خصوصی، میتوان زمینه ارتقای سلامت عمومی و افزایش رضایتمندی مردم را فراهم ساخت.
غریب سجادی این حرکت را گامی مؤثر در ارتقای سطح سلامت عمومی در مناطق محروم دانست.
طبق اعلام مسئولان اجرایی اردو، تا پایان سال جاری، بیش از ۶ هزار نفر از خدمات رایگان درمانی و بهداشتی این طرح بهرهمند شدهاند.
