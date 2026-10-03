اجرای کاروان ترویج کشاورزی در ۲۰ نقطه مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی خلیلی عصر شنبه در حاشیه برگزاری یازدهمین کاروان ترویج بهره‌وری ویژه الگوی کشت اظهار کرد: ارتقای دانش فنی بهره‌برداران و انتقال یافته‌های جدید علمی به مزارع، از اهداف اصلی اجرای این برنامه‌های ترویجی است.

وی افزود: یازدهمین کاروان ترویج بهره‌وری با محوریت کشت‌های پاییزه، همزمان با سراسر کشور در ۲۰ نقطه از شهرستان‌های مختلف مازندران برگزار شد و محققان مراکز تحقیقاتی، کارشناسان فنی و کشاورزان پیشرو در این برنامه حضور داشتند.

خلیلی با اشاره به محورهای آموزشی این کاروان، گفت: در این دوره مباحث مرتبط با کاشت و داشت محصولات پاییزه از جمله کلزا، گندم، جو و گیاهان علوفه‌ای و همچنین اصول آماده‌سازی زمین، مدیریت مزارع و رعایت تاریخ مناسب کاشت به کشاورزان ارائه شد.

سرپرست مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی مازندران ادامه داد: شرایط اقلیمی استان ضرورت توجه به زمان‌بندی دقیق عملیات زراعی و استفاده از روش‌های علمی در آماده‌سازی زمین و کشت محصولات پاییزه را دوچندان می‌کند و رعایت این نکات می‌تواند در افزایش عملکرد مزارع مؤثر باشد.

وی همچنین از ارائه آموزش‌های مرتبط با بیمه محصولات کشاورزی خبر داد و بیان کرد: با توجه به شرایط اقلیمی و احتمال بروز خسارت، کارشناسان صندوق بیمه محصولات کشاورزی نیز در این برنامه حضور داشتند و نکات لازم درباره مدیریت ریسک و پوشش‌های بیمه‌ای به بهره‌برداران ارائه شد.

خلیلی با بیان اینکه ارتباط میان جامعه علمی و کشاورزان باید مستمر باشد، خاطرنشان کرد: برگزاری کاروان‌های ترویجی فرصتی برای انتقال مستقیم یافته‌های تحقیقاتی و تجربیات کارشناسی به بهره‌برداران است و می‌تواند به افزایش بهره‌وری و پایداری تولید محصولات کشاورزی در استان کمک کند.