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۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۵۹

حرکت کشاورزی لرستان به سمت تولید دانش‌بنیان

حرکت کشاورزی لرستان به سمت تولید دانش‌بنیان

خرم‌آباد- مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی لرستان از حرکت کشاورزی این استان به سمت تولید دانش‌بنیان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، زهرا امیری صبح امروز سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اهداف برگزاری یازدهمین کاروان ترویجی، اظهار کرد: این رویداد با رویکرد انتقال مستقیم یافته‌های نوین تحقیقاتی، علمی و ترویجی به عرصه تولید برگزار شد تا بهره‌برداران بتوانند با بهره‌گیری از دانش و فناوری‌های روز، تصمیم‌های دقیق‌تر و آگاهانه‌تری در مدیریت مزرعه اتخاذ کنند.

تأکید بر تعیین زمان مناسب کشت

وی افزود: یکی از محورهای اصلی این کاروان، تبیین اهمیت تعیین زمان مناسب کشت متناسب با شرایط اقلیمی و منطقه‌ای است؛ چراکه انتخاب زمان صحیح کشت می‌تواند نقش مؤثری در استقرار مناسب گیاه، کاهش ریسک‌های ناشی از شرایط نامساعد جوی، افزایش عملکرد و استفاده بهینه از منابع تولید داشته باشد.

امیری ادامه داد: در این کاروان همچنین بر استفاده از شیوه‌های نوین کشت و مدیریت مزرعه، انتخاب و استفاده از ارقام مناسب و سازگار با شرایط هر منطقه و به‌کارگیری یافته‌های علمی در مراحل مختلف تولید تأکید شد تا زمینه افزایش عملکرد و ارتقای کیفیت محصولات فراهم شود.

حرکت کشاورزی لرستان به سمت تولید دانش‌بنیان

مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی لرستان با تأکید بر ضرورت افزایش تولید در واحد سطح تصریح کرد: هدف اصلی از انتقال یافته‌های نوین ترویجی، حرکت از کشاورزی مبتنی بر روش‌های سنتی به سمت تولید دانش‌بنیان و بهره‌ور است.

وی افزود: کشاورزان باید بتوانند با مصرف بهینه نهاده‌ها، مدیریت صحیح مزرعه و استفاده از فناوری‌های مناسب، تولید و راندمان در واحد سطح را افزایش دهند و در عین حال هزینه‌های تولید را مدیریت کنند.

افزایش بهره‌وری آب در اولویت ترویج کشاورزی

امیری افزایش بهره‌وری آب را از دیگر محورهای مهم یازدهمین کاروان ترویجی عنوان کرد و گفت: با توجه به محدودیت منابع آبی، توسعه و ترویج روش‌های نوین کشت و مدیریت مصرف آب از اولویت‌های بخش کشاورزی است.

وی ادامه داد: تلاش می‌شود یافته‌های کاربردی در زمینه کاهش مصرف آب، زمان‌بندی مناسب آبیاری و استفاده مؤثرتر از منابع آبی در اختیار بهره‌برداران قرار گیرد تا ضمن حفظ منابع، بهره‌وری تولید نیز افزایش یابد.

تقویت ارتباط میان دانش و عرصه تولید

مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی لرستان خاطرنشان کرد: این کاروان ترویجی با هدف تقویت ارتباط میان مراکز تحقیقاتی، کارشناسان، مروجان و بهره‌برداران بخش کشاورزی برگزار شده است و تلاش دارد با ایجاد ارتباط مؤثر میان دانش و عرصه تولید، زمینه تصمیم‌گیری علمی، افزایش بهره‌وری عوامل تولید، کاهش هزینه‌ها و افزایش عملکرد را فراهم کند.

امیری افزود: حرکت به سمت کشاورزی پایدار از دیگر اهداف این رویداد است و بهره‌گیری از یافته‌های علمی و فناوری‌های نوین می‌تواند در بهبود روش‌های تولید و مدیریت منابع نقش مؤثری داشته باشد.

تبدیل یافته‌های تحقیقاتی به راهکارهای عملی

وی در پایان تأکید کرد: انتقال یافته‌های نوین علمی و ترویجی زمانی اثربخش خواهد بود که در عرصه تولید به‌کار گرفته شود.

مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی لرستان گفت: از این رو، ترویج کشاورزی تلاش دارد با حضور کارشناسان و مروجان در کنار بهره‌برداران، زمینه تبدیل دانش و یافته‌های تحقیقاتی به راهکارهای عملی و قابل اجرا در مزارع را فراهم کند.

کد مطلب 6962331

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