به گزارش خبرنگار مهر، زهرا امیری صبح امروز سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اهداف برگزاری یازدهمین کاروان ترویجی، اظهار کرد: این رویداد با رویکرد انتقال مستقیم یافتههای نوین تحقیقاتی، علمی و ترویجی به عرصه تولید برگزار شد تا بهرهبرداران بتوانند با بهرهگیری از دانش و فناوریهای روز، تصمیمهای دقیقتر و آگاهانهتری در مدیریت مزرعه اتخاذ کنند.
تأکید بر تعیین زمان مناسب کشت
وی افزود: یکی از محورهای اصلی این کاروان، تبیین اهمیت تعیین زمان مناسب کشت متناسب با شرایط اقلیمی و منطقهای است؛ چراکه انتخاب زمان صحیح کشت میتواند نقش مؤثری در استقرار مناسب گیاه، کاهش ریسکهای ناشی از شرایط نامساعد جوی، افزایش عملکرد و استفاده بهینه از منابع تولید داشته باشد.
امیری ادامه داد: در این کاروان همچنین بر استفاده از شیوههای نوین کشت و مدیریت مزرعه، انتخاب و استفاده از ارقام مناسب و سازگار با شرایط هر منطقه و بهکارگیری یافتههای علمی در مراحل مختلف تولید تأکید شد تا زمینه افزایش عملکرد و ارتقای کیفیت محصولات فراهم شود.
حرکت کشاورزی لرستان به سمت تولید دانشبنیان
مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی لرستان با تأکید بر ضرورت افزایش تولید در واحد سطح تصریح کرد: هدف اصلی از انتقال یافتههای نوین ترویجی، حرکت از کشاورزی مبتنی بر روشهای سنتی به سمت تولید دانشبنیان و بهرهور است.
وی افزود: کشاورزان باید بتوانند با مصرف بهینه نهادهها، مدیریت صحیح مزرعه و استفاده از فناوریهای مناسب، تولید و راندمان در واحد سطح را افزایش دهند و در عین حال هزینههای تولید را مدیریت کنند.
افزایش بهرهوری آب در اولویت ترویج کشاورزی
امیری افزایش بهرهوری آب را از دیگر محورهای مهم یازدهمین کاروان ترویجی عنوان کرد و گفت: با توجه به محدودیت منابع آبی، توسعه و ترویج روشهای نوین کشت و مدیریت مصرف آب از اولویتهای بخش کشاورزی است.
وی ادامه داد: تلاش میشود یافتههای کاربردی در زمینه کاهش مصرف آب، زمانبندی مناسب آبیاری و استفاده مؤثرتر از منابع آبی در اختیار بهرهبرداران قرار گیرد تا ضمن حفظ منابع، بهرهوری تولید نیز افزایش یابد.
تقویت ارتباط میان دانش و عرصه تولید
مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی لرستان خاطرنشان کرد: این کاروان ترویجی با هدف تقویت ارتباط میان مراکز تحقیقاتی، کارشناسان، مروجان و بهرهبرداران بخش کشاورزی برگزار شده است و تلاش دارد با ایجاد ارتباط مؤثر میان دانش و عرصه تولید، زمینه تصمیمگیری علمی، افزایش بهرهوری عوامل تولید، کاهش هزینهها و افزایش عملکرد را فراهم کند.
امیری افزود: حرکت به سمت کشاورزی پایدار از دیگر اهداف این رویداد است و بهرهگیری از یافتههای علمی و فناوریهای نوین میتواند در بهبود روشهای تولید و مدیریت منابع نقش مؤثری داشته باشد.
تبدیل یافتههای تحقیقاتی به راهکارهای عملی
وی در پایان تأکید کرد: انتقال یافتههای نوین علمی و ترویجی زمانی اثربخش خواهد بود که در عرصه تولید بهکار گرفته شود.
مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی لرستان گفت: از این رو، ترویج کشاورزی تلاش دارد با حضور کارشناسان و مروجان در کنار بهرهبرداران، زمینه تبدیل دانش و یافتههای تحقیقاتی به راهکارهای عملی و قابل اجرا در مزارع را فراهم کند.
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