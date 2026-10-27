فعالیت ۲۵ مزرعه الگویی کلزا و چغندرقند در خوزستان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسنی‌نسب صبح امروز سه‌شنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: تاکنون آموزش بهره‌برداران اصلی، تبعی و سایر کشاورزان در قالب روزمزرعه، کارگاه آموزشی و روز انتقال یافته اجرا شده است.

وی افزود: در این راستا، تعداد چهار رویداد با حضور ۱۳۵ نفر-روز در مزارع الگویی کلزا و چغندرقند برگزار شد.

مدیر هماهنگی و ترویج سازمان جهاد کشاورزی خوزستان تصریح کرد: هدف از حضور بهره‌برداران در این مزارع و ارائه آموزش‌های به‌نگام و اصولی مطابق با شرایط هر منطقه، بهبود عملکرد مزارع و ارزیابی اقتصادی آموزش‌های ارائه شده است.