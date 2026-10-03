به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو، عباس علی‌آبادی در جریان بازدید از نخستین مرکز دیسپاچینگ سیار کشور در خراسان رضوی، دستور توسعه این الگو در سطح کشور را صادر کرد و مأموریت اجرای آن را به مصطفی رجبی مشهدی، معاون برق و انرژی وزارت نیرو، سپرد.

این مرکز با هدف امکان پایش و مدیریت شبکه برق در شرایط اضطراری و در نقاطی که دسترسی به مراکز ثابت دیسپاچینگ با محدودیت مواجه است، طراحی و ساخته شده است.

بر اساس این گزارش، نخستین سامانه دیسپاچینگ سیار کشور به همت متخصصان شرکت برق منطقه‌ای خراسان طراحی و ساخته شده و قابلیت استقرار سریع و پایش برخط شبکه را دارد. این سامانه در نخستین فعالیت عملیاتی خود ارتباط با مرکز دیسپاچینگ ملی را برقرار کرده است.

مأموریت معاونت برق و انرژی برای توسعه دیسپاچینگ سیار

وزیر نیرو در جریان بازدید از این مرکز، بر استفاده از فناوری‌های جدید برای مدیریت شرایط اضطراری شبکه تأکید کرد و از معاون برق و انرژی خواست با تدوین ابلاغیه‌های لازم، زمینه تعمیم این الگو به سایر شرکت‌های برق منطقه‌ای را فراهم کند.

مصطفی رجبی مشهدی، معاون برق و انرژی وزارت نیرو، نیز درباره قابلیت‌های این سامانه گفت: دیسپاچینگ سیار امکان رصد لحظه‌ای شبکه و صدور فرامین مانور را مستقل از مراکز ثابت فراهم می‌کند.

وی افزود: با استفاده از این فناوری می‌توان در نقاط مختلف شبکه، پایش و فرماندهی عملیاتی را انجام داد و محدودیت‌های ناشی از موقعیت جغرافیایی مراکز ثابت را کاهش داد.

رجبی مشهدی گفت: مطابق دستور وزیر نیرو، ابلاغیه‌های لازم برای تعمیم این الگو به شرکت‌های برق منطقه‌ای صادر خواهد شد تا از این ظرفیت برای افزایش تاب‌آوری شبکه برق در شرایط اضطراری استفاده شود.

این مرکز با برخورداری از زیرساخت‌های ارتباطی ایمن و مستقل، قابلیت استقرار در نقاط حساس شبکه و مدیریت عملیات پایداری شبکه برق را دارد.