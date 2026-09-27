عملکرد وزارت نیرو در شرایط جنگی ارزیابی مطلوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت نیرو با استناد به گزارش سازمان اداری و استخدامی کشور از ارزیابی عملکرد وزارت نیرو در شرایط جنگی اعلام کرد که این وزارتخانه در جریان دو جنگ در سال ۱۴۰۴ توانسته است تداوم خدمات آب و برق و فعالیت زیرساختهای حیاتی را حفظ کند.
اقدامات صنعت برق برای تداوم تأمین انرژی
بر اساس این ارزیابی، صنعت برق برای مدیریت شرایط بحرانی، شیفتهای کاری ویژه در نظر گرفته و اقدامات لازم برای ترمیم فوری تجهیزات آسیبدیده و تأمین برق مراکز حیاتی را انجام داده است.
همچنین تهیه و نصب دیزل ژنراتورها و پنلهای خورشیدی برای مراکز حساس و استفاده از ظرفیتهای تولید پراکنده و تجدیدپذیر بهعنوان منابع جایگزین، از جمله تمهیدات پیشبینیشده برای تداوم تأمین برق در صورت اختلال در شبکه سراسری عنوان شده است.
در این گزارش، سهمیهبندی هوشمند برق و اولویتبندی مراکز در زمان اختلال شبکه نیز از دیگر اقدامات پیشبینیشده در بخش برق اعلام شده است. تعریف دیسپاچینگ سیار و پیشبینی نیروگاههای سیار نیز برای افزایش قابلیت کنترل شبکه و تداوم تولید و توزیع برق در شرایط اختلال گسترده مورد توجه قرار گرفته است.
تمهیدات صنعت آب برای شرایط اضطراری
بر اساس گزارش سازمان اداری و استخدامی، صنعت آب نیز با استقرار شیفتهای کاری ویژه در تصفیهخانهها، ایستگاههای پمپاژ و مراکز کنترل، سناریوهای حفظ پایداری شبکه شهری را در شرایط بحرانی دنبال کرده است.
پیشبینی تمهیدات لازم برای تداوم فعالیت تأسیسات آب و خطوط انتقال بزرگ در صورت آسیب، از دیگر اقدامات مورد اشاره در این ارزیابی است. همچنین شناسایی یا ایجاد مخازن ذخیره آب در نقاط امن و چندگانه و جلوگیری از افت فشار شبکه برای کاهش احتمال نفوذ آلودگی و پسزدگی فاضلاب در شرایط اختلال، در برنامههای پیشبینیشده قرار داشته است.
این گزارش همچنین طراحی تأمین، انتقال و توزیع آب بهصورت نقلی را از راهکارهای پیشبینیشده برای کاهش وابستگی فرآیند تأمین آب به شبکه برق و استمرار خدمات در زمان اختلال اعلام کرده است.
تأکید بر تقویت آمادگی عملیاتی
بر اساس جمعبندی سازمان اداری و استخدامی کشور، عملکرد وزارت نیرو در حوزههایی از جمله برنامهریزی شرایط اضطراری، آمادگی عملیاتی، حفظ خدمات پایه و واکنش به شرایط خاص در سطح مطلوب ارزیابی شده است.
در عین حال، این گزارش بر ضرورت تقویت آمادگی عملیاتی، پشتیبانی لجستیکی و هماهنگیهای بینبخشی برای مواجهه با شرایط مشابه در آینده تأکید دارد.
نظر شما