دستیابی به ۳۰ هزار مگاوات تجدیدپذیر نیازمند تقویت شبکه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت برق و انرژی وزارت نیرو، مصطفی رجبی مشهدی، سخنگوی صنعت برق و معاون برق و انرژی وزیر نیرو، با اشاره به ظرفیت شبکه سراسری برق برای پذیرش نیروگاههای تجدیدپذیر جدید، گفت: تحقق هدفگذاری ۳۰ هزار مگاواتی انرژیهای تجدیدپذیر به مجموعهای از الزامات فنی و زیرساختی نیاز دارد.
وی افزود: بدون تقویت خطوط و پستهای انتقال، توسعه فناوریهای ذخیرهسازی انرژی و افزایش انعطافپذیری شبکه در بهرهبرداری، دستیابی کامل به این هدف امکانپذیر نخواهد بود.
تغییر نقش تجدیدپذیرها در شبکه برق
رجبی مشهدی با اشاره به افزایش نقش انرژیهای تجدیدپذیر در ساختار شبکه برق اظهار کرد: انرژیهای تجدیدپذیر دیگر بازیگران حاشیهای صنعت برق نیستند و به بازیگرانی اصلی و تأثیرگذار تبدیل شدهاند؛ از این رو دولت و بهرهبردار شبکه باید قواعد و دستورالعملهای متناسب با حضور این منابع را تدوین و اجرا کنند.
سهم نیروگاههای کوچکمقیاس از ظرفیت هدفگذاریشده
معاون برق و انرژی وزیر نیرو همچنین بر نقش نیروگاههای انشعابی، پشتبامی و سامانههای کوچکمقیاس در توسعه ظرفیت تجدیدپذیر تأکید کرد و گفت: برای دستیابی پایدار به ظرفیت ۳۰ هزار مگاوات، باید سهم ویژهای به این بخش اختصاص یابد.
وی ادامه داد: بر همین اساس، پیشبینی شده است در قالب دو بسته ۵ هزار مگاواتی، مجموعاً ۱۰ هزار مگاوات ظرفیت به نیروگاههای انشعابی، پشتبامی و سامانههای کوچکمقیاس اختصاص یابد.
رجبی مشهدی گفت: سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی برق (ساتبا) نیز در همین راستا طرحی با ظرفیت حدود ۵ هزار مگاوات تدوین و ارائه کرده است که گام نخست آن با ظرفیت هزار مگاوات در مرحله عملیاتی شدن قرار دارد.
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