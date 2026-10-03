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۱۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۷:۲۶

سه هزار و ۸۰۰ هکتار زمین برای مسکن حمایتی در حال آماده سازی است

سه هزار و ۸۰۰ هکتار زمین برای مسکن حمایتی در حال آماده سازی است

بیرجند- عضو هیئت مدیره شرکت بازآفرینی ایران گفت: در سایت های نهضت ملی مسکن نزدیک سه هزار و ۸۰۰ هکتار زمین در ۲۸ شهر در حال آماده سازی است.

به گزارش خبرنگار مهر، میلاد امینی بعد از ظهر شنبه در جلسه مشترک شورای مسکن و ستاد بازآفرینی شهری خراسان جنوبی اظهار کرد: از ۲۷ هزار و ۷۶۵ واحدی که در خراسان جنوبی در قالب مسکن حمایتی دارای قرارداد سازنده است نزدیک به ده هزار و ۵۴۲ واحد به مرحله افتتاح رسیده است.

عضو هیئت مدیره شرکت بازآفرینی ایران بیان کرد: ۱۲ هزار و ۶۸۲ واحد نیز در مرحله نازک کاری هستند و نزدیک ۴۰ درصد نیز یه مرحله اتمام عملیات اجرایی رسیده است.

امینی تصریح کرد: اولین قدم برای ساخت مسکن حمایتی موضوع تأمین زمین است که در خراسان جنوبی از این نظر مشکلی وجود ندارد و در سایت های نهضت ملی مسکن نزدیک سه هزار و ۸۰۰ هکتار زمین در ۲۸ شهر در حال آماده سازی است.

وی گفت: دوازدهمین شهرک مسکونی دولتی کشور و اولین شهرک مسکونی خراسان جنوبی در شورای عالی شهرسازی و معماری در هفته آینده ابلاغ می شود و مراحل اجرایی آماده سازی آن پیگیری می شود که در محمد شهر قرار دارد.

عضو هیئت مدیره شرکت بازآفرینی ایران اظهار کرد: در خراسان جنوبی به دلیل پراکندگی سایت های نهضت ملی مسکن هزینه زیرساخت ها مقداری بالا رفته است.

امینی تصریح کرد: در طرح نهضت ملی مسکن مردم پای کار آمدند و البته دولت نیز اعتماد سازی لازم را انجام داد و در برخی از شهرستان فرد با یک میلیارد تومان خانه دار شده است که از این بابت بسیار خرسندیم اما کار باید ادامه یابد.

وی گفت: ۱۷ هزار و ۳۹۶ واحد هنوز به تسهیلات بانک ها متصل نشده اند که در این زمینه نیز باید برنامه ریزی صورت گیرد.

کد مطلب 6966579

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    نظرات

    • محمودرضا شجاعی زاده IR ۱۸:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۱
      0 0
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      باید با برنامه ریزی دوباره مافیای جدید به وجود نیاد
    • IR ۰۰:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۲
      0 0
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      چرا؟
    • جمیل سواری IR ۰۰:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۳
      0 0
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      باسلام و درود میگم نیروهای مسلح سهم ندارن ، کی قراره خونه دار شیم.کی باید جواب بده تا کی شرمنده خانواده باشیم

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