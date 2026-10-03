خراسان جنوبی تعهد خود در نهضت ملی مسکن را محقق کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن هاشمی بعد از ظهر شنبه در جلسه مشترک شورای مسکن و ستاد بازآفرینی شهری خراسان جنوبی اظهار کرد: اگر حمایت و دفاعی از مسئول دولتی می کنیم به خاطر آن است که می خواهیم زبان همدلی را در خراسان جنوبی گویا نگه داریم تا اجانب طمعی به سرزمین ما نداشته باشند.

نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: خراسان جنوبی تمام تعهد خود را در طرح نهضت ملی مسکن در برنامه هفتم محقق کرده است.

هاشمی با اشاره به اینکه توجه ویژه ای به استان های کم تر برخوردار چون خراسان جنوبی در طرح نهضت ملی مسکن شده است، ادامه داد: مسکن نیروهای مسلح به ویژه کسانی که در مرز خدمت می کنند باید مورد توجه ویژه باشد.

وی گفت: این بسیار سخت است که نیروی مسلح ما با حقوق حدأقلی و معمولی در استان های مرزی مستأجر هم باشد و این بزرگواران هیچگاه در جلسات از خودشان و نیازها و خواسته های خود سخن نمی گویند چرا که نگاه ملی دارند.

نماینده مردم، بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: مباحث زیر ساختی و استحکام خانه های نهضت ملی مسکن نیز از اهمیت زیادی برخوردار است.

هاشمی با تأکید بر پاسخگویی به مطالبات و خواسته های مردم در اختصاص زمین در طرح جوانی جمعیت، یادآور شد: در این زمینه نیز باید مراعات های لازم وجود داشته باشند چرا که مردم مقایسه می کنند که چرا به فردی در زغفرانیه و چرا به فرد دیگر در نقطه کمتر برخوردار از نظر زیرساختی زمین اعطا می شود.