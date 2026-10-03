تزریق بیش از ۱۳ همت اعتبار به راه و مسکن خراسان جنوبی در دو سال

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا هاشمی در جلسه مشترک شورای مسکن و ستاد بازآفرینی شهری خراسان جنوبی اظهار کرد: طی سال‌های گذشته، سازمان ملی زمین و مسکن همکاری و حمایت خوبی از استان داشته و گزارش‌های ارائه‌شده نیز بیانگر عملکرد خراسان جنوبی در اجرای طرح نهضت ملی مسکن است.

وی افزود: تاکنون بیش از ۱۰ هزار و ۸۰۰ نفر در قالب نهضت ملی مسکن در استان صاحب خانه شده‌اند و پیش‌بینی می‌شود سه هزار واحد دیگر نیز پیش از آغاز فصل زمستان تحویل متقاضیان شود.

استاندار خراسان جنوبی با تأکید بر ضرورت اولویت‌بندی متقاضیان فاقد مسکن و مستأجران بیان کرد: باید با تداوم روند اجرای طرح‌ها، زمینه خانه‌دار شدن افراد واجد شرایط فراهم شود.

تأکید بر استفاده از ظرفیت بافت‌های فرسوده

هاشمی با اشاره به ضرورت توسعه طرح‌های مسکن در شهرهای مختلف استان گفت: در کنار ساخت واحدهای جدید، باید از ظرفیت بافت‌های فرسوده و املاک بلااستفاده نیز استفاده کرد.

وی ادامه داد: با توجه به هزینه‌های بالای ایجاد زیرساخت‌های جدید در مناطق توسعه‌یافته، بهره‌گیری از بافت‌های موجود که از امکاناتی مانند آب، برق و گاز برخوردارند، می‌تواند هزینه‌های ساخت مسکن را کاهش دهد و روند اجرای پروژه‌ها را سرعت ببخشد.

استاندار خراسان جنوبی همچنین بر ضرورت همکاری نظام بانکی در تأمین منابع مالی طرح‌های مسکن تأکید کرد و از تلاش‌های بانک مسکن و سایر بانک‌های عامل در این زمینه قدردانی کرد.

وی با اشاره به اقدامات بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در استان افزود: چندین هزار واحد مسکونی نیز از سوی بنیاد مسکن در شهرهای کوچک و مناطق روستایی در حال ساخت یا تکمیل است.

هاشمی با تأکید بر لزوم توجه به مسکن روستایی تصریح کرد: خانه‌دار شدن خانواده‌های روستایی نیز از دستاوردهای مهم حوزه مسکن است و باید در برنامه‌ریزی‌ها مورد توجه قرار گیرد.

وی همچنین بر ضرورت اطلاع‌رسانی شفاف درباره هزینه‌کرد پروژه‌های مسکن و وضعیت زیرساخت‌ها تأکید کرد و گفت: مردم باید از میزان هزینه‌های انجام‌شده و وضعیت تأمین آب، برق، گاز و سایر خدمات در مناطق مختلف مطلع باشند تا در صورت وجود نقص، دستگاه‌های مسئول برای رفع آن اقدام کنند.

زمین طرح جوانی جمعیت؛ از مطالبات مردم

استاندار خراسان جنوبی با اشاره به مطالبات مردم در حوزه مسکن اظهار کرد: مردم ۲۲۰ شب است که در میادین حضور پیدا می‌کنند و یکی از مهم‌ترین مطالباتی که در دیدارهای مردمی مطرح می‌شود، اختصاص زمین در قالب طرح جوانی جمعیت است.

وی افزود: مطالبات مردم در این زمینه باید شنیده شود و دستگاه‌های مسئول برای پاسخ‌گویی و پیگیری آن اقدام کنند.

اختصاص ۵.۳ همت به راه‌آهن استان

هاشمی در ادامه با تشریح بخشی از اعتبارات حوزه راه و شهرسازی استان طی دو سال گذشته گفت: از مجموع اعتبارات تزریق‌شده، ۵.۳ همت به پروژه راه‌آهن، حدود ۴.۵ همت به دوبانده‌سازی جاده‌ها و ۲.۳ همت به زیرساخت‌های نهضت ملی مسکن اختصاص یافته است.

وی این اعتبارات را بخشی از اقدامات انجام‌شده در حوزه راه و شهرسازی خراسان جنوبی طی دو سال گذشته عنوان کرد.