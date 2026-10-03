حریق گسترده در شرکت بازیافت نفت در کارولینای جنوبی آمریکا+ فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری راشا تودی، وقوع آتش‌سوزی گسترده در شرکت «M&M Waste Oil Service» در گریر واقع در کارولینای جنوبی آمریکا صبح امروز شنبه (به وقت محلی) توجه رسانه های جمعی این کشور را به همراه داشت.

بر اساس اعلام این رسانه، آتش‌سوزی عظیمی در شرکت «M&M Waste Oil Service» در شهر گریر کارولینای جنوبی رخ داد که موجب برخاستن دود غلیظ به آسمان و اعزام گسترده نیروهای امدادی شده است.

آتش‌ نشانان برای مهار حریق در یک ساختمان تجاری بزرگ در بلوار «ایست وید همپتون» (East Wade Hampton) فراخوانده شدند و تیم‌ های عملیاتی برای تحت کنترل درآوردن شعله‌ های آتش تلاش می کنند.