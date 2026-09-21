  1. بین الملل
  2. آمریکای شمالی
۳۰ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۳۹

سقوط بالگرد آمریکایی با ۲ کشته

سقوط بالگرد آمریکایی با ۲ کشته

بر اثر سقوط یک فروند بالگرد آمریکایی در پارک ملی یوسیمیتی، ۲ نفر کشته شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی ان ان، طبق اعلام سازمان جنگلبانی آمریکا، ۲ نفر از خدمه یک بالگرد که در حال مبارزه با آتش‌ سوزی در پارک ملی یوسیمیتی بودند، بر اثر سقوط بالگردشان کشته شدند.

شرکت هواپیمایی Precision, LLC که به صورت برخط با نام Flyprecision شناخته می‌شود، تأیید کرد که ۲ نفر از اعضای تیمش جان خود را از دست داده‌اند.

طبق اعلام اداره هوانوردی فدرال، بالگرد Eurocopter AS۳۲ کمی قبل از ساعت ۳ بعد از ظهر یکشنبه به وقت شرق آمریکا سقوط کرد.

مقامات آمریکایی اعلام کردند که تحقیقات در این خصوص را آغاز کرده اند.

کد مطلب 6954342

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه