سقوط بالگرد آمریکایی با ۲ کشته

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی ان ان، طبق اعلام سازمان جنگلبانی آمریکا، ۲ نفر از خدمه یک بالگرد که در حال مبارزه با آتش‌ سوزی در پارک ملی یوسیمیتی بودند، بر اثر سقوط بالگردشان کشته شدند.

شرکت هواپیمایی Precision, LLC که به صورت برخط با نام Flyprecision شناخته می‌شود، تأیید کرد که ۲ نفر از اعضای تیمش جان خود را از دست داده‌اند.

طبق اعلام اداره هوانوردی فدرال، بالگرد Eurocopter AS۳۲ کمی قبل از ساعت ۳ بعد از ظهر یکشنبه به وقت شرق آمریکا سقوط کرد.

مقامات آمریکایی اعلام کردند که تحقیقات در این خصوص را آغاز کرده اند.