هواپیمای نیروی دریایی آمریکا طعمه حریق شد+ فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از میلیتری تایمز، یک فروند هواپیمای MV-۲۲B Osprey متعلق به نیروی دریایی آمریکا هنگام فرود در فرودگاهی در مسا واقع در ایالت آریزونا آتش گرفت.

این هواپیمای برای انجام یک تمرین نظامی مشترک اعزام شده بود.

مقامات نیروی دریایی آمریکا در این خصوص اعلام کردند که این هواپیما، از اسکادران تیلت‌روتور نیروی دریایی مستقر در نیو ریور در کارولینای شمالی، دچار آتش‌سوزی در محفظه سمت راست خود شد.

به گفته سرگرد جو لایتنر مدیر ارتباطات و عملیات، این هواپیما در آریزونا در حال پشتیبانی از رزمایش Savage Jackal (یک رزمایش آموزشی به فرماندهی نیروی هوایی مستقر در پایگاه نیروی هوایی دیویس-مونتان در توسان) بود که طعمه حریق شد.