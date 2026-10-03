عملیات زیرسازی محور «کوشک» رودبار به پایان رسید

به گزارش خبرنگار مهر، امیر کاظمی فتلکی عصر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: عملیات زیرسازی، بسترسازی و بتن‌ریزی مسیر کوشک با تلاش نیروهای شهرداری رودبار به پایان رسیده و این محور برای اجرای روکش نهایی آسفالت آماده است.

وی افزود: همزمان با آماده‌سازی مسیر، عملیات احداث دیوار سنگی حائل با هدف ایمن‌سازی محور و جلوگیری از ریزش کوه به داخل جاده نیز در حال انجام است.

شهردار رودبار با اشاره به اجرای این پروژه در قالب فاز سوم طرح توسعه معابر شهری بیان کرد: طرح توسعه معابر شامل محورهای شهدای گمنام، خلسر و کوشک بوده و در مجموع ۲.۵ کیلومتر از معابر شهر را شامل می‌شود که برای اجرای آن بیش از ۱۵ میلیارد تومان اعتبار پیش‌بینی شده است.

کاظمی فتلکی ادامه داد: فازهای نخست و دوم این طرح به پایان رسیده و در فاز سوم نیز پس از مساعد شدن شرایط جوی، عملیات آسفالت محور کوشک آغاز خواهد شد.

وی با تأکید بر رعایت استانداردهای فنی در اجرای پروژه‌های عمرانی خاطرنشان کرد: هدف از اجرای این طرح‌ها، ارتقای ایمنی و کیفیت معابر و پاسخ به مطالبات ساکنان منطقه است.