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۱۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۳۵

کاظمی: فراخوان طراحی لوگوی جشنواره «ترشی هفت بیجار» منتشر شد

کاظمی: فراخوان طراحی لوگوی جشنواره «ترشی هفت بیجار» منتشر شد

بیجار- فرماندار بیجار از برگزاری جشنواره «ترشی هفت بیجار» با هدف معرفی و پاسداشت این میراث فرهنگی خبر داد و گفت: طراحی نشان این جشنواره با مشارکت هنرمندان و افراد خلاق شهرستان دنبال می شود.

کاظم کاظمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: «ترشی هفت بیجار» به عنوان یکی از داشته‌های فرهنگی و بومی شهرستان در فهرست میراث فرهنگی ناملموس کشور به ثبت رسیده و برگزاری جشنواره‌ای با محوریت این میراث می‌تواند زمینه معرفی ظرفیت‌های فرهنگی، گردشگری و اقتصادی بیجار را فراهم کند.

وی افزود: این جشنواره با هدف معرفی، پاسداشت و احیای بخشی از فرهنگ و سنت‌های بومی شهرستان برگزار می‌شود و تلاش داریم از ظرفیت‌های موجود برای برگزاری رویدادی شایسته و در شأن مردم بیجار استفاده کنیم.

فرماندار بیجار بیان کرد: یکی از موضوعات مهم در برگزاری این جشنواره، توجه به هویت بصری و برندسازی آن است که در همین راستا فراخوان طراحی لوگوی جشنواره «ترشی هفت بیجار» منتشر شده است.

کاظمی ادامه داد: از همه هنرمندان، طراحان و شهروندان خلاق دعوت می‌شود طرح‌های پیشنهادی خود را از ۱۰ تا ۱۶ مهرماه به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.

وی گفت: علاقه‌مندان می‌توانند آثار خود را از طریق پیام‌رسان‌های داخلی ایتا، بله و روبیکا به شماره ۰۹۹۱۶۴۴۴۴۳۸ ارسال کنند و اثر برگزیده پس از بررسی و داوری، انتخاب و به صاحب آن جایزه نفیسی اهدا خواهد شد.

فرماندار بیجار خاطرنشان کرد: برگزاری جشنواره «ترشی هفت بیجار» می‌تواند فرصتی برای معرفی بخشی از فرهنگ، سنت‌ها و ظرفیت‌های بومی شهرستان و همچنین زمینه‌ساز تقویت ظرفیت‌های گردشگری و اقتصادی منطقه باشد.

کد مطلب 6965970

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    نظرات

    • صادقی IR ۱۱:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۱
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      آفرین ایده خوبی است بیجار پتانسیل های زیادی داره

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