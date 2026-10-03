کاظمی: فراخوان طراحی لوگوی جشنواره «ترشی هفت بیجار» منتشر شد

کاظم کاظمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: «ترشی هفت بیجار» به عنوان یکی از داشته‌های فرهنگی و بومی شهرستان در فهرست میراث فرهنگی ناملموس کشور به ثبت رسیده و برگزاری جشنواره‌ای با محوریت این میراث می‌تواند زمینه معرفی ظرفیت‌های فرهنگی، گردشگری و اقتصادی بیجار را فراهم کند.

وی افزود: این جشنواره با هدف معرفی، پاسداشت و احیای بخشی از فرهنگ و سنت‌های بومی شهرستان برگزار می‌شود و تلاش داریم از ظرفیت‌های موجود برای برگزاری رویدادی شایسته و در شأن مردم بیجار استفاده کنیم.

فرماندار بیجار بیان کرد: یکی از موضوعات مهم در برگزاری این جشنواره، توجه به هویت بصری و برندسازی آن است که در همین راستا فراخوان طراحی لوگوی جشنواره «ترشی هفت بیجار» منتشر شده است.

کاظمی ادامه داد: از همه هنرمندان، طراحان و شهروندان خلاق دعوت می‌شود طرح‌های پیشنهادی خود را از ۱۰ تا ۱۶ مهرماه به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.

وی گفت: علاقه‌مندان می‌توانند آثار خود را از طریق پیام‌رسان‌های داخلی ایتا، بله و روبیکا به شماره ۰۹۹۱۶۴۴۴۴۳۸ ارسال کنند و اثر برگزیده پس از بررسی و داوری، انتخاب و به صاحب آن جایزه نفیسی اهدا خواهد شد.

فرماندار بیجار خاطرنشان کرد: برگزاری جشنواره «ترشی هفت بیجار» می‌تواند فرصتی برای معرفی بخشی از فرهنگ، سنت‌ها و ظرفیت‌های بومی شهرستان و همچنین زمینه‌ساز تقویت ظرفیت‌های گردشگری و اقتصادی منطقه باشد.