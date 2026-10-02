پایان چشم‌ انتظاری چندین‌ ساله اهالی «شهدای گمنام» و «خلسر» رودبار

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر کاظمی فتلکی با اشاره به اجرای عملیات آسفالت معابر مناطق شهدای گمنام و خلسر رودبار اظهار کرد: بهسازی و آسفالت این معابر یکی از مطالبات دیرینه و دغدغه‌های اصلی اهالی این مناطق بود که سال‌ها پیگیری می‌شد.

وی افزود: با تأمین اعتبارات مورد نیاز و عزم مجموعه مدیریت شهری، عملیات زیرسازی و آسفالت این مسیرها تکمیل شد تا گامی در جهت ارتقای زیرساخت‌های شهری و بهبود شرایط تردد و رفاه شهروندان برداشته شود.

اجرای آسفالت با رعایت استانداردهای فنی

شهردار رودبار با تأکید بر اهمیت کیفیت در اجرای پروژه‌های عمرانی گفت: در اجرای این پروژه علاوه بر انجام زیرسازی اصولی، از دستگاه فینیشر زنجیری استفاده شد و عملیات آسفالت‌ریزی نیز با رعایت استانداردهای فنی، ضخامت مطلوب و الزامات کیفی انجام گرفت.

کاظمی فتلکی افزود: تلاش مجموعه مدیریت شهری بر این بوده است که پروژه‌های عمرانی با کیفیت مناسب اجرا شوند تا ضمن افزایش ماندگاری مسیرها، هزینه‌های نگهداری و ترمیم در سال‌های آینده نیز کاهش یابد.

وی با قدردانی از همراهی اعضای شورای اسلامی شهر رودبار در تصویب و پیشبرد این پروژه بیان کرد: هماهنگی و انسجام میان مدیریت شهری و شورای اسلامی شهر نقش مهمی در تسریع اجرای طرح‌های زیرساختی دارد و اجرای این پروژه نیز حاصل همکاری و تلاش مجموعه مدیریت شهری و شورای اسلامی شهر است.

قدردانی از عوامل اجرای پروژه

شهردار رودبار همچنین از تلاش کارکنان شهرداری در مراحل آماده‌سازی، زیرسازی و اجرای عملیات آسفالت قدردانی کرد و گفت: نیروهای شهرداری با تلاش شبانه‌روزی در اجرای این پروژه نقش مؤثری داشتند.

کاظمی فتلکی تصریح کرد: خدمت به مردم رودبار مهم‌ترین وظیفه مجموعه مدیریت شهری است و امیدواریم اجرای این پروژه که مطالبه چندین‌ساله اهالی خلسر و شهدای گمنام بود، زمینه رضایتمندی بیشتر شهروندان را فراهم کند.