به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا بهرامی شامگاه شنبه در گفتگو با خبرنگاران از وقوع این حادثه در محور قم–کاشان خبر داد و اظهار کرد: این تصادف زنجیره‌ای ساعت ۱۶:۱۲ امروز به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات جمعیت هلال‌احمر استان قم گزارش شد.



وی افزود: پس از دریافت گزارش، تیم‌های نجات مستقر در پایگاه امداد و نجات معصومیه به محل حادثه اعزام شدند و پس از حضور در صحنه، اقدامات لازم برای ایمن‌سازی و تثبیت وضعیت را انجام دادند.



مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان قم ادامه داد: نجاتگران هلال‌احمر با همکاری دستگاه‌های امدادی و خدماتی، عملیات امدادرسانی به حادثه‌دیدگان را انجام دادند و به ۱۵ مصدوم این حادثه امدادرسانی شد.



بهرامی گفت: مصدومان پس از انجام اقدامات امدادی لازم، توسط نیروهای اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند.



وی خاطرنشان کرد: در این حادثه یک نفر جان خود را از دست داد و جسد وی پس از انجام مراحل قانونی، تحویل مراجع قضایی شد.