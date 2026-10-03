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۱۱ مهر ۱۴۰۵، ۲۰:۵۷

یک کشته و ۱۵ مصدوم در تصادف زنجیره‌ای محور قم–کاشان

یک کشته و ۱۵ مصدوم در تصادف زنجیره‌ای محور قم–کاشان

قم- مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان قم از وقوع تصادف زنجیره‌ای ۹ خودرو در محور قم–کاشان و مصدومیت ۱۵ نفر و جان‌باختن یک نفر در این حادثه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا بهرامی شامگاه شنبه در گفتگو با خبرنگاران از وقوع این حادثه در محور قم–کاشان خبر داد و اظهار کرد: این تصادف زنجیره‌ای ساعت ۱۶:۱۲ امروز به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات جمعیت هلال‌احمر استان قم گزارش شد.

وی افزود: پس از دریافت گزارش، تیم‌های نجات مستقر در پایگاه امداد و نجات معصومیه به محل حادثه اعزام شدند و پس از حضور در صحنه، اقدامات لازم برای ایمن‌سازی و تثبیت وضعیت را انجام دادند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان قم ادامه داد: نجاتگران هلال‌احمر با همکاری دستگاه‌های امدادی و خدماتی، عملیات امدادرسانی به حادثه‌دیدگان را انجام دادند و به ۱۵ مصدوم این حادثه امدادرسانی شد.

بهرامی گفت: مصدومان پس از انجام اقدامات امدادی لازم، توسط نیروهای اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند.

وی خاطرنشان کرد: در این حادثه یک نفر جان خود را از دست داد و جسد وی پس از انجام مراحل قانونی، تحویل مراجع قضایی شد.

یک کشته و ۱۵ مصدوم در تصادف زنجیره‌ای محور قم–کاشان

یک کشته و ۱۵ مصدوم در تصادف زنجیره‌ای محور قم–کاشان

یک کشته و ۱۵ مصدوم در تصادف زنجیره‌ای محور قم–کاشان

کد مطلب 6966736

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