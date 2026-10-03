به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی سلیمی با تشریح آخرین وضعیت عملیات امدادی در پی سیلاب و آبگرفتگی‌های اخیر استان اظهار کرد: در جریان این حوادث ۳۳ خانوار تحت تأثیر قرار گرفتند و متأسفانه دو نفر جان خود را از دست دادند و یک نفر نیز مفقود شده است.

وی افزود: عملیات امدادرسانی و جست‌وجو با حضور ۷۰ نیروی امدادی در حال انجام است که از این تعداد ۳۲ نفر از کارکنان جمعیت هلال‌احمر و ۳۸ نفر نیز داوطلب هستند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر گلستان ادامه داد: نیروهای حاضر در عملیات در قالب تیم‌های عملیاتی، بین‌شهری، امداد در محیط‌های آبی، پشتیبانی، ارزیابی سوانح، پهپادی و آنست فعالیت می‌کنند و متناسب با شرایط مناطق حادثه‌دیده به کار گرفته شده‌اند.

استفاده از پهپاد و سگ‌های جست‌وجو برای یافتن فرد مفقود

سلیمی با اشاره به تداوم عملیات جست‌وجوی فرد مفقود گفت: برای افزایش دامنه جست‌وجو، چهار فروند پهپاد در عملیات به کار گرفته شده است که دو فروند متعلق به جمعیت هلال‌احمر و دو فروند نیز از ظرفیت‌های مردمی و شهرداری تأمین شده‌اند.

وی اضهار کرد: علاوه بر تجهیزات پروازی، دو قلاده سگ جست‌وجو و نجات آنست نیز در عملیات حضور دارند و تیم‌های امدادی با توجه به شرایط منطقه و وضعیت جوی، جست‌وجو را دنبال می‌کنند.

به‌کارگیری ۱۷ خودروی امدادی در مناطق حادثه‌دیده

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر گلستان از به‌کارگیری ۱۷ دستگاه خودروی امدادی در عملیات‌های مرتبط با سیلاب اخیر خبر داد و اظهار کرد: نیروهای امدادی تا زمان مشخص شدن سرنوشت فرد مفقود و نیاز مناطق حادثه‌دیده، در محل حضور خواهند داشت.

سلیمی همچنین از اسکان اضطراری یک خانوار شش‌نفره خبر داد و گفت: برای حمایت از حادثه‌دیدگان، یک دستگاه چادر امدادی برپا و ۱۱۱ تخته پتو، ۴۶ تخته موکت، هفت ست ظروف، ۶۱ کیلوگرم نایلون و ۱۶ بسته غذایی توزیع شده است.

وی تأکید کرد: عملیات جست‌وجوی فرد مفقود با جدیت ادامه دارد و نیروهای جمعیت هلال‌احمر تا تعیین تکلیف کامل حادثه و رفع نیازهای امدادی در منطقه حضور خواهند داشت.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر گلستان از شهروندان خواست در صورت وقوع حوادث و نیاز به خدمات امدادی، موضوع را از طریق سامانه ۱۱۲ ندای امداد جمعیت هلال‌احمر اطلاع دهند.