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۱۲ مهر ۱۴۰۵، ۷:۱۱

۲ حادثه رانندگی در کاشان و مرنجاب ۶ نفر مصدوم داشت

۲ حادثه رانندگی در کاشان و مرنجاب ۶ نفر مصدوم داشت

کاشان - رئیس اورژانس کاشان از مصدومیت شش نفر در دو حادثه جداگانه در محدوده کویر مرنجاب و اتوبان کاشان–قم خبر داد.

مهرداد فرزندی‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در دو حادثه رانندگی در کویر مرنجاب و اتوبان قم-کاشان شش نفر مصدوم شدند.

وی ابراز کرد: نخستین حادثه ساعت ۲۲ جمعه‌شب در منطقه بیابانی چاله‌سنبک در محدوده کویر مرنجاب رخ داد که طی آن یک دستگاه جیپ آفرودی واژگون شد.

رئیس اورژانس کاشان افزود: پس از اعلام حادثه به مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵، دو کد امدادی از پایگاه‌های فاطمیه و امام موسی کاظم(ع) به محل اعزام شدند و دو مصدوم این حادثه پس از دریافت اقدامات اولیه و مراقبت‌های پیش‌بیمارستانی، برای ادامه درمان به بیمارستان شهید بهشتی منتقل شدند.

وی ادامه داد: در حادثه‌ای دیگر، تصادف یک دستگاه پژو ۲۰۶ و پژو پارس در ساعت ۵ دقیقه بامداد در لاین مسیر کاشان به قم و روبه‌روی پادگان شهید حسن‌زاده رخ داد.

فرزندی‌پور گفت: در پی این حادثه، کدهای امدادی از پایگاه‌های منطقه قائم و مشکات به محل اعزام شدند و چهار مصدوم پس از انجام اقدامات اولیه و مراقبت‌های پیش‌بیمارستانی به بیمارستان شهید بهشتی منتقل شدند.

کد مطلب 6966921

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