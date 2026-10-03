شهروندان مرکزی موارد مشکوک امنیتی را به ۱۱۴ گزارش کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی سپاه روح‌الله استان مرکزی با صدور اطلاعیه‌ای از مردم ابن استان درخواست کرد برای مشارکت در تأمین امنیت پایدار شهروندان، موارد مشکوک امنیتی را به ۱۱۴ گزارش کنند.

در متن این اطلاعیه آمده است: امنیت، خط قرمز نظام مقدس جمهوری اسلامی و میراث گران‌بهای خون شهیدان است، در شرایطی که دشمنان قسم‌خورده ایران اسلامی با بهره‌گیری از ابزارهای نوین و عملیات‌های روانی به دنبال ایجاد ناامنی و تضعیف وحدت ملی هستند، مشارکت آگاهانه مردم بزرگترین سد در برابر این جریان‌های نفوذی است.

این اطلاعیه می افزاید: این نهاد نظامی با تأکید بر اینکه همکاری مردم با نهادهای امنیتی نقشی حیاتی در خنثی‌سازی توطئه‌ها دارد، از شهروندان درخواست می شود در صورت مشاهده مواردی که می‌تواند نشانه‌ای از نفوذ، جاسوسی و اقدامات خرابکارانه باشد، فوراً مراتب را به ستاد خبری اطلاعات سپاه با شماره تلفن ۱۱۴ اطلاع دهند.

در ادامه اطلاعیه آمده است: بر این اساس، مواردی همچون نصب و راه‌اندازی تجهیزات ماهواره‌ای غیرمجاز نظیر استارلینک، استقرار و استفاده از تجهیزات الکترونیکی خاص، آنتن‌های متفاوت و نامتعارف، نگهداری یا حمل غیرمجاز هرگونه سلاح و مهمات اعم از جنگی، شکاری و ساچمه‌ای، ترددهای مشکوک افراد مجرد و ناشناس، و پوشاندن غیرمتعارف شیشه‌های منازل با رنگ، کاغذ یا نایلون‌های تیره که مانع دید می‌شود، فعالیت‌های سازمان‌یافته برای عضوگیری در فضای مجازی با هدف تحریک شهروندان به اغتشاش و اقدامات ضدامنیتی و همچنین تصویربرداری و فیلم‌برداری مشکوک از اماکن خاص، مراکز حساس و تجمعات عمومی، از جمله مواردی هستند که باید مورد توجه و دقت هم‌استانی‌های عزیز قرار گیرد.

روابط عمومی سپاه روح‌الله استان مرکزی در بخش پایانی این اطلاعبه آمده است: ملت بصیر ایران اسلامی همواره با تکیه بر ایمان و وحدت، نقشه‌های شوم وطن‌فروشان را خنثی کرده‌اند و در این راستا از آحاد مردم استان مرکزی تقاضا می‌شود بدون توجه به تهمت‌ها، جوسازی‌ها و دروغ‌پراکنی‌های جریان‌های معاند، با حس مسئولیت‌پذیری در تأمین امنیت پایدار شهر و کشورمان، خادمان خود در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را یاری کنند