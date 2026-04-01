۱۲ فروردین ۱۴۰۵، ۵:۲۰

بازداشت ۶۵ مزدور آمریکایی-صهیونیستی در استان مرکزی

اراک- سازمان اطلاعات سپاه استان مرکزی با صدور اطلاعیه‌ای از شناسایی و دستگیری ۶۵ عامل وابسته به رژیم صهیونیستی و گروهک‌های تروریستی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر در اطلاعیه سازمان اطلاعات سپاه استان مرکزی آمده است: ملت قهرمان پرور استان مرکزی همانطور که امام شهیدمان فرمودند: «خداوند راه شکست را بر این امت و ملت بسته است»، شماصاحبان و حافظان حقیقی این انقلابید و قطعا آن را به قله های رفیع عزت و پیشرفت و سربلندی خواهید رساند شک نکنید که این وعده بدون تخلف خداوند باری تعالی در مصحف شریف است.

این اطلاعیه می افزاید: مردمان دیار شهید پاکپور، پاسداران گمنام شما در سازمان اطلاعات سپاه استان مرکزی بر خود فرض میدانند ضمن تعظیم در برابر شکوه و عظمت شما امت بی بدیل بخش کوچکی از اقدامات انجام شده در راستای خنثی سازی توطئه های دشمن زبون را حضورتان ارائه دهد.

در ادامه اطلاعیه آمده است: به استحضار ملت شریف می‌رساند با استفاده از گزارش‌های مردمی و اقدامات اطلاعاتی صورت گرفته تعداد۶۵ مزدور دشمن آمریکایی-صهیونی و عوامل گروهک‌های تروریستی، شناسایی و با حکم مرجع قضایی دستگیر شدند.

در اطلاعیه سازمان اطلاعات سپاه استان مرکزی خلاصه‌ ای از اتهامات دستگیرشدگان آمده است: شناسایی و دستگیری عنصر شاغل در یکی از مراکز حساس استان، سوژه ضمن جمع آوری اطلاعات خاص در تماس با افسر اطلاعاتی رژیم صهیونیستی قصد ارسال اطلاعات و اقدام خرابکارانه را داشته که با هوشیاری پاسداران گمنام امام زمان (ع) قبل از اقدام دستگیر شده است.

شناسایی و دستگیری شبکه ای ۵ نفره از عناصر خود فروخته، اعضای این شبکه ضمن توهین به استقلال و آزادی ایران عزیز و مقدسات اسلامی، اقدامات تبلیغی علیه کشور، پرچم و نماد های ملی و دینی داشته اند.
دستگیری ۵۹ نفر از عناصر وطن فروش که اقدام به استقبال و تشویق دشمنان در حمله به ایران، مناطق مسکونی، اماکن و اموال عمومی، مراکز نظامی، ترور فرماندهان و مسئولین،شعارنویسی و تصویر برداری از اماکن نظامی و موشکی نموده بودند، شناسایی و دستگیری دارنده تجهیزات ماهواره ای استارلینک از دیگر اقدامات سازمان اطلاعات سپاه استان مرکزی است.

در پایان اطلاعیه سازمان اطلاعات سپاه استان مرکزی آمده است: به استحضار امت قهرمان می رساند روند شناسایی و دستگیری عناصر دشمن همچنان در حال انجام است و ضمن سپاس از ارائه گزارش‌های مردمی، تقاضا می‌شود موارد مشکوک را در اولین زمان ممکن به ستاد خبری سازمان اطلاعات (۱۱۴) گزارش نمایند.

کد مطلب 6788365

    • IR ۰۷:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۲
      برای چی انهارا دستگیر زندانی نمی کتید باید دادگاه صخرایی فوری به انها رسیدگی کنه مگر زمان صلح است به محض محرز شدن جرم جاسوسی فوری اعدام شوند

