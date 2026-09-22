به گزارش خبرگزاری مهر، سپاه روح‌الله استان مرکزی به مناسبت آغاز چهل و ششمین هفته گرامیداشت دفاع مقدس اطلاعیه‌ای صادر کرد.

در این اطلاعیه آمده است: با استعانت از خداوند متعال و تجدید میثاق با خون‌های پاک شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی از صدر تاکنون، سپاه روح‌الله استان مرکزی، در آستانه چهل و ششمین هفته دفاع مقدس، بر این حقیقت استوار است که نبرد میان حق و باطل، از نخستین لحظات حیات بشری تاکنون، همواره با تجلی قدرت الهی همراه بوده است، دفاع مقدس، فراتر از یک تقابل نظامی میان دو کشور، تجلی ایستادگی جریان حق در برابر شیاطین باطل بود؛ دفاعی که از آن جهت که برای صیانت از ارزش‌های توحیدی و حاکمیت الهی بود، از مقدس‌ترین و شریف‌ترین کنش‌های بشری به شمار می‌رود.

این اطلاعیه می افزاید: در طول چهل و هشت سال حاکمیت انقلاب اسلامی، ما همواره در معرض تهدیدات ساختاری بوده‌ایم، اگر در دوران دفاع مقدس، با رژیم بعث و نیروهای نیابتی ابرقلدرهای مستکبر روبه‌رو بودیم، در سال ۱۴۰۴، با واقعیت جدید و چالش‌برانگیز نبرد مستقیم با سران اصلی نظام استکبار جهانی مواجه هستیم.

در ادامه اطلاعیه آمده است: ما بر این باوریم که در هر نبردی، اگر دشمن را در جای خود ننشاند، محکوم به شکست خواهیم بود؛ لذا آمادگی دفاعی ما، نه از سر جنگ‌طلبی یا ماجراجویی، بلکه برخاسته از ضرورت

حفظ حاکمیت و صیانت از غیرت ملت ایران است.

در ادامه این اطلاعیه بیان شده است: این نبرد مقدس، نبردی محدود به مرزها یا زمان‌ها نیست، این مبارزه تا زمانی ادامه خواهد داشت که تکلیف اشرار عالم بر زمین معین نگردد و سرنوشت نهایی جهان، به دست مظلومین و مستضعفین و در پرتو عدل الهی رقم نخورد، ما بر این مسیر، استوار و پابرجا خواهیم ماند، چرا که هدف ما نه تصاحب قدرت، بلکه برقراری نظم عادلانه و پایان دادن به سلطه‌گری قدرت‌های قلدر جهانی است.

در پایان اطلاعیه آمده است: سپاه روح‌الله استان مرکزی، در این روزهای مبارک، بر عهد خود باامام خمینی(ره)، امام شهید و شهدای عزیز انقلاب اسلامی گواهی می‌دهد، ما عهد می‌بندیم که تا آخرین نفس و تا آخرین قطره خون، بر مسیر روشن رهبری معظم امام حضرت آیت‌الله العظمی سید مجتبی خامنه‌ای (مدظله‌العالی) گام برداریم و در پرتو بیانات نورانی ایشان، از حریم انقلاب اسلامی و عزت ملت ایران صیانت کنیم.