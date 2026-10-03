https://mehrnews.com/x3ddDw ۱۲ مهر ۱۴۰۵، ۱:۱۹ کد مطلب 6966795 استانها کهگیلویه و بویراحمد استانها کهگیلویه و بویراحمد ۱۲ مهر ۱۴۰۵، ۱:۱۹ تجمع مردم یاسوج در دویست و هفدهمین شب اقتدار یاسوج-تجمع مردم یاسوج در دویست و هفدهمین شب اقتدار برگزار شد. دریافت 136 MB کد مطلب 6966795 کپی شد مطالب مرتبط استقبال پرشور و گسترده مردم ياسوج از رئيس جمهور جشن بزرگ امام رضاییها ۳۱ اردیبهشت ماه در یاسوج برگزار می شود اجتماع بزرگ هیئتهای مذهبی یاسوج در روز عاشورا برگزار میشود اجتماع بزرگ مردم شهر یاسوج در پانزدهمین سالروز حماسه «نهم دی» برگزار شد اجتماع شبانه مردم گنبدکاووس برگزار شد ۲۱۷ شب؛ گالیکشیها پای عهد خود ایستادند کلاله در شب ۲۱۷؛ روایت ادامهدار یک حضور مردمی رونمایی از آلبوم صوتی «حسینیه فتح» در اجتماع بزرگ عزاداران حسینی یاسوج ۲۱۷ شب حضور؛ گرگانیها بار دیگر گردهم آمدند اجتماع بزرگ امت رسول الله(ص) در کهگیلویه و بویراحمد برچسبها تجمع مردمی جنگ رمضان یاسوج
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