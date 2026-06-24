رونمایی از آلبوم صوتی «حسینیه فتح» در اجتماع بزرگ عزاداران حسینی یاسوج

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با شب تاسوعای حسینی، آلبوم صوتی «حسینیه فتح» در حاشیه اجتماع بزرگ عزاداران حسینی در خیابان جمهوری شهر یاسوج و با حضور جمعی از مسئولان استانی رونمایی شد.

معاون فرهنگی هنری سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد در آیین رونمایی از این اثر، اظهار کرد: آلبوم صوتی «حسینیه فتح» یک اثر ماندگار فرهنگی و مذهبی است که برای نخستین‌بار با حضور هفت تن از مداحان برجسته استان به صورت استودیویی ضبط و تولید شده است.

سرهنگ ایمان خردمند افزود: این مجموعه شامل ۵۰ قطعه مداحی با مضامین عاشورایی است که با هدف ترویج فرهنگ و معارف نهضت حسینی، حفظ اصالت‌های مداحی منطقه و ثبت آثار فاخر مداحان استان تهیه و تولید شده است.

وی با بیان اینکه تولید آثار فاخر فرهنگی و مذهبی از رویکردهای سپاه فتح در حوزه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت است، تصریح کرد: آلبوم «حسینیه فتح» می‌تواند گامی مؤثر در ماندگاری نواها و سبک‌های اصیل مداحی کهگیلویه و بویراحمد و انتقال این میراث معنوی به نسل‌های آینده باشد.