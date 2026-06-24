حجت‌الاسلام سید رضا افتخاری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از برگزاری اجتماع بزرگ هیئت‌های مذهبی و مردم ولایت‌مدار و انقلابی شهر یاسوج در روز عاشورای حسینی خبر داد.

وی با دعوت از عموم مردم برای حضور در این مراسم اظهار کرد: اجتماع بزرگ هیئت‌های مذهبی یاسوج، وعده‌گاه عاشقان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و علمدار دشت کربلا، حضرت ابوالفضل العباس (ع) است و از همه عزاداران حسینی دعوت می‌کنیم با حضور پرشور خود، جلوه‌ای از عشق و ارادت به اهل‌بیت (ع) را به نمایش بگذارند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی کهگیلویه و بویراحمد افزود: در این اجتماع، عزاداران حسینی با شعار ماندگار «کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا» در سوگ سید و سالار شهیدان و یاران باوفایش به عزاداری خواهند پرداخت.

وی بیان کرد: این مراسم روز عاشورای حسینی از ساعت ۱۰:۳۰ صبح در خیابان جمهوری اسلامی شهر یاسوج برگزار می‌شود و از عموم مردم، هیئت‌های مذهبی، جوانان و خانواده‌ها دعوت می‌شود با حضور گسترده خود در این اجتماع معنوی شرکت کنند.

حجت الاسلام افتخاری تأکید کرد: حضور پرشور مردم در این مراسم، تجدید بیعت با آرمان‌های نهضت عاشورا و نمایش وحدت، ولایت‌مداری و دلدادگی مردم به خاندان عصمت و طهارت (ع) خواهد بود.